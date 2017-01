La Cueva de los Verdes trae la suerte

Los cupones de la ONCE reflejarán la Cueva de los Verdes, de Lanzarote, que es la protagonista del cupón del martes, 31 de enero de 2017. Cinco millones y medio de cupones difundirán la belleza de esta estructura volcánica. El cupón ha sido presentado por José Antonio López Mármol, Delegado Territorial de la ONCE en Canarias, y José Juan Cruz Saavedra, Presidente Accidental del Cabildo de Lanzarote, que han estado acompañados por Lucía Olga Tejera Rodríguez, Consejera de Bienestar Social del Cabildo, Manuel Mendoza Sosa, Director de la Agencia de la ONCE en Arrecife y miembros del Cabildo.

La Cueva de los Verdes, formada por el volcán de la Corona, cuenta con más de seis kilómetros, en los que se pueden encontrar 16 jameos (aberturas del terreno que permiten acceder a varias grutas). Está situada al norte de la Isla de Lanzarote, en el municipio de Haría, y se integra en el paisaje volcánico del Monumento Natural del Malpaís de La Corona.

La actividad eruptiva del volcán de la Corona formó este túnel volcánico subterráneo que llega hasta el mar. La cueva fue utilizada por la población local para refugiarse de los ataques de corsarios. El nombre viene porque la familia Verdes era la propietaria de las tierras en las que está la cueva.

Uno de los tramos, de un kilómetro, se puede visitar. Está formado por galerías superpuestas con interconexiones verticales entre ellas. En algunos puntos hay tres niveles, lo que hace posible al visitante descubrir nuevos espacios desde perspectivas diferentes.

El interior del túnel llega a tener unos 50 metros de altura, y anchuras que llegan a 15 metros. Cuenta con canales de lava, bloques sólidos arrastrados por la corriente, goterones de lava, depósitos salinos, sucesivos estratos de lava solidificada, entre otras formaciones.

Otra de las características de la Cueva de los Verdes es la gama de colores. Desde los rojizos, debidos a la oxidación del contenido en hierro de los basaltos; a los ocres, que surgen de los reflejos de la luz sobre eflorescencias salinas producidas por las filtraciones de agua desde la superficie.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE.