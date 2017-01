En la esencia de Lanzarote

La cantautora lanzaroteña Rosana Arbelo graba desde ayer en la Isla el videoclip de En la memoria de la piel, el segundo sencillo de su nuevo álbum, al que también da título esa canción. La conocida revista musical Billboard ha elegido este disco como uno de los diez mejores álbumes latinos de 2016.

La artista se mostró "muy contenta" de realizar este trabajo en su tierra natal y subrayó que "llamándose de esa manera [en referencia al nombre del sencillo y su disco] no podía grabarse en otro sitio que no fuera Lanzarote. Es la esencia de uno que no se olvida ni queriendo. Y tampoco la quiero olvidar nunca porque tiene que ver con cada uno de nosotros".

La grabación comenzó a primera hora de este sábado en el Charco de Los Clicos, en El Golfo (Yaiza), uno de los paisajes más espectaculares de la Isla surgidos a partir de una erupción volcánica submarina que dio lugar a un cráter que alberga en su interior una laguna de color verde esmeralda.

El lago verde, como también se conoce a ese espacio, recuperó su tamaño natural tras el dragado que llevó a cabo el pasado año el Ministerio de Medio Ambiente. Los Clicos también ha sido escenario de películas como Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar (2009), y Hace un millón de años (1966), dirigida por Don Chaffey.

No es la primera vez que Rosana elige Lanzarote como plató para promocionar alguno de sus temas. Ya lo hizo con Pa'ti no estoy (2001), en el que la cantante aparece en la playa de Famara, el Volcán de El Cuervo o con el barco Telamón de fondo, encallado cerca del puerto de Los Mármoles, además de en otros rincones de la Isla. Un trabajo con casi diez millones de visualizaciones en el canal Youtube. Lanzarote también está presente en Sin miedo y Si tú no estás (Lunas Rotas, 1996), pero En la memoria de la piel es, en palabras de Rosana, "el primer videoclip en el que, a parte de rodar en Lanzarote estamos haciendo muy visibles los paisajes que tenemos aquí, especialmente la fuerza de la playa, contrarrestando por otro lado con la fuerza brutal del paisaje lunar, volcánico, que tenemos. En esta ocasión es muy reconocible que es mi tierra. Uno ve los paisajes en el videoclip y dice: 'Esto no puede ser otro sitio que Lanzarote", dijo. No puede estar "más feliz" porque, según reconoció, "ir de la mano de mi tierra siempre por todos lados, para mi es un regalo y una emoción, es como si me regalaran maripositas".

Los Hervideros, Timanfaya, La Geria, el Volcán de El Cuervo, Jameos del Agua, La Cueva de los Verdes, Famara y el Museo Atlántico (submarino) son otros de los lugares junto con El Golfo, por los que se ha interesado el equipo de rodaje que acompaña a Rosana, una veintena de profesionales, además de los figurantes de la Isla que participarán en este cortometraje musical dirigido por Iñaki Peñafiel, codirector de la exitosa serie de televisión de Antena 3 El tiempo entre costuras, basada en la novela homónima de la escritora María Dueñas, y director de La sonata del silencio, que tiene como referencia la novela de Paloma Sánchez-Garnica, una de las grandes apuestas de TVE para esta temporada.

Apoyo de empresas locales

Tinglao Producciones se hace cargo de la producción, que cuenta con el apoyo en la Isla de la empresa lanzaroteña Videoactivo y del catering Ampate, otro negocio local. Una veintena de profesionales más los figurantes trabajan en esta nueva iniciativa de la cantante y compositora.

Cuando Rosana le comentó a Peñafiel el concepto de lo que quería "lo entendió y lo compartió a la primera", dijo la lanzaroteña, "lo cual es una cosa superdifícil porque cuando le hablas a otra persona creativa también de un concepto tan abstracto como es algo que tiene que ver con mi tierra, entre los sueños y la realidad, el amor eterno... no todo el mundo lo capta de la manera que lo ha hecho él y es un gustazo".

Aún quedan otros dos días de rodaje, hasta el lunes, y aunque en un principio se habló de que el rodaje se podría extender a Arrecife, esa posibilidad no ha sido confirmada todavía.

A Rosana le sigue sorprendiendo el hecho de que Lanzarote siendo una isla tan pequeña -de apenas 800 kilómetros cuadrados- "nada más bajarte del avión te das cuenta de que es una tierra absolutamente bendecida por la naturaleza, puesto que hay pocos sitios que siendo tan pequeños, tengan tantos paisajes a su vez tan distintos y, además, tres gotas de lluvias la cambien tanto. Es una isla de mucha identidad". De hecho, aún persiste en Lanzarote parte del manto verde que salió tras las lluvias de finales del pasado año.

De momento, Rosana no tiene cerrada dentro de su gira de dos años por el mundo de La memoria de la piel, que le llevará a Nueva York y a otras ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, ningún concierto en Lanzarote, aunque espera poder actuar en la Isla. "Si no fuera así es para matarnos a todos", bromeó. Añadió que "la gira aún se está configurando". Arrancará el próximo 10 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria con el pregón del carnaval de La eterna primavera que ofrecerá Rosana. No será un concierto al uso, pero sí será la primera vez que se subirá con sus músicos al escenario para tocar temas del disco.

La última vez que Rosana cantó en Lanzarote fue el 10 de agosto de 2012 dentro de su gira Buenos días Mundo. Se encontró con su público conejero el 10 de agosto en la Plaza de las Naciones de Puerto del Carmen.

En la memoria de la piel, que tiene once composiciones, apareció el pasado 4 de noviembre, cinco años después del anterior CD. Su primer single fue El cielo que me das. Con estas nuevas creaciones Rosana muestra su esencia y toda una experiencia de vida con una carrera musical de dos décadas.

El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, aseveró que "Rosana es una de las conejeras más ilustres y el hecho de que Lanzarote sea plató de uno de sus trabajos es todo un orgullo, además de una oportunidad más de llevar al mundo los paisajes de nuestra isla". Por su parte, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Marcos Bergaz, departamento que ha colaborado con el rodaje del videoclip junto a Turismo y la patronal hotelera Asolan, es "una buena noticia y un orgullo para los lanzaroteños que Rosana elija grabar su videoclip en la Isla, lo que sin duda será un reclamo para el turismo nacional y una promoción impagable".