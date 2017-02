Arrecife reclama una unidad de radioterapia en el hospital José Molina Orosa

Varias miles de personas salieron hoy a la calle en Arrecife para reclamar la implantación de una unidad de radioterapia para el tratamiento del cáncer en el hospital José Molina Orosa de Arrecife. En la actualidad los enfermos de Lanzarote tienen que desplazarse a los centros de referencia de Gran Canaria y Tenerife para recibir los tratamientos de radioterapia. La manifestación que partía sobre las once de la mañana desde la Calle Real en Arrecife concluía a las puertas del Cabildo de Lanzarote donde la presidenta de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, Carmen Arrocha, leyó un comunicado para demandar la implantación de este servicio médico.



"Estamos aquí para ser portavoces de los pacientes, ciudadanos y decirles a nuestros políticos y al Gobierno de Canarias que ya está bien de tener los oidos taponados, de mirar a otro lado, y de hablarnos a media lengua, como si fuéramos niños, que se contentan con un si, lo haremos. O respuestas insolentes como: No se preocupen, se hará, no podemos más, ho hay dinero...", aseguraba Arrocha.



"No somos números, ni tarjetas sanitarias, somos personas que tenemos esperanza de vida. Por eso luchamos, por la implantación de la radioterapia en Lanzarote. Que sepan que el 60% de los pacientes con cáncer necesitan radioterapia para mejorar sus vidas", apuntó.



Todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo de Lanzarote han acordado, mediante Declaración Institucional, aprobada durante el pleno celebrado ayer viernes solicitar al Ejecutivo autonómico la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote.

Una reivindicación de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, y que cuenta con un informe de viabilidad económica e interés público, sufragado por la primera Institución insular.



Dicho estudio, fue dado a conocer por la presidenta de AFOL, Carmen Arrocha, el pasado mes de noviembre. En él se reflejó que en "2014 en Lanzarote fallecieron por cáncer 202 personas", situándose por encima del 31% del índice de mortalidad, a gran distancia de las enfermedades cardiovasculares. En el mismo informe se señala que dentro de dos años serán más de 400 personas las que necesitarán radioterapia en Lanzarote.



El informe también indica que el impacto de la dolencia en Lanzarote, que ya es alto, aumentará en los próximos años y estima que en 2019 trescientos ochenta y cinto nuevos casos precisen de ese tratamiento que, según la asociación, "es costoso pero el más efectivo. Sólo en España ha curado a 10.000 personas".