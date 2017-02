Unos 5.000 manifestantes reivindican la unidad de radioterapia en Lanzarote

Rosa Caraballo terminará hoy de preparar sus maletas para iniciar a partir de este lunes uno de los viajes más difíciles de su vida. Rosa y su marido Víctor Rodríguez cogerán mañana un avión con destino a Las Palmas de Gran Canaria donde pasarán las próximas cinco semanas en un piso de alquiler para recibir en el hospital Doctor Negrín un tratamiento de radioterapia contra el cáncer que le ha sido detectado.



Rosa y Víctor eran dos de los más de 5.000 lanzaroteños que ayer salieron a la calle para reivindicar una unidad de radioterapia en Lanzarote. "Lo peor es tener que dejar a tu familia en un momento tan difícil como éste", asegura Rosa que, sin embargo, estuvo rodeada en todo momento por un grupo de amigos y familiares durante la manifestación que recorrió la avenida marítima de Arrecife desde la Calle Real hasta las puertas de la sede del Cabildo de Lanzarote.



"Traslados no, radioterapia sí", fue la consigna más coreada por las miles de personas que se dieron cita en la mañana de ayer en las calles de la capital conejera. En la actualidad los enfermos de Lanzarote tienen que desplazarse a los centros de referencia de Gran Canaria y Tenerife para recibir los tratamientos de radioterapia. La manifestación que partía sobre las 11.00 horas desde la Calle Real concluía a las puertas del Cabildo de Lanzarote donde la presidenta de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote (AFOL), Carmen Arrocha, leyó un comunicado para demandar la implantación de este servicio médico.



"Estamos aquí para ser portavoces de los pacientes, ciudadanos y decirles a nuestros políticos y al Gobierno de Canarias que ya está bien de tener los oidos taponados, de mirar a otro lado, y de hablarnos a media lengua, como si fuéramos niños, que se contentan con un si, lo haremos. O respuestas insolentes como: No se preocupen, se hará, no podemos más, ho hay dinero...", fueron las palabras de la presidenta de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, Carmen Arrocha,



"No somos números, ni tarjetas sanitarias, somos personas que tenemos esperanza de vida. Por eso luchamos, por la implantación de la radioterapia en Lanzarote. Que sepan que el 60% de los pacientes con cáncer necesitan radioterapia para mejorar sus vidas", apuntó."Que no queremos trasladarnos por cinco minutos de tratamiento, queremos hacerlos en nuestra isla, que el dinero que se gastan en traslados, acompañantes, estancias, dietas, transportes... lo dejen para implantar el servicio y pagar a los profesionales necesarios.



Víctor Rodríguez tendrá que dejar su trabajo durante las próximas cinco semanas para estar al lado de su mujer. Un tratamamiento que se llevará a cabo de lunes a viernes durante cinco semanas. Aunque en Gran Canaria existen varios pisos para que los enfermos y los acompañantes puedan alojarse durante los tratamientos, muchas otros pacientes optan a quedarse en casa de algún familiar o a alquilar un piso para tener más intimidad. Unos gastos que posteriormente tendrán que reclamar al Servicio Canario de Salud.



"Qué nos expliquen, què pasa con la situación personal, física, psíquica de los pacientes, de su trabajo, d ela familia, la educación de sus hijos, el desarraigo familiar que conlleva y el bienestar social de las personas que luchan por su vida", explicaba Arrocha durante la lectura de un manifiesto a las puertas del Cabildo. "¿Todo eso no cuenta para los lanzaroteños? ¿Es que somos canarios de cuarta categoría? ¿Dónde está la inequidad de todos los canarios", señalaba la presidenta de AFOL durante su discurso.



Guillermina Cabrera también sabe lo duro que resulta estar lejos de los suyos durante las sesiones de radioterapia. Hace apenas un mes tenía que desplazarse para un tratamiento de radioterapia durante una semana. "Soy consciente de que tenía que recibir la radioterapia pero además de la incertidumbre por saber si va a ser efectivo también es duro estar lejos de la familia", afirma Guillermina que portaba un cartel reivindicando la implantación de este servicio en Lanzarote.



La Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, que lleva recogida miles de firmas para implantar la radioterapia en Lanzarote, tiene previsto solicitar una reunión con la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias para lograr el respaldo de toda la cámara. "Por ahora todo han sido buenas palabras pero ninguna solución", recalca Carmen Arrocha que ya ha mantenido encuentros con los responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional y a los que le ha entregado un estudio que respalda la viabilidad económica e interés público de este servicio contra el cáncer.





Guillermina Cabrera "Estuve una semana en casa de una amiga en Gran Canaria con la radioterapia" Paciente

Jonás Álvarez "La sanidad de Lanzarote tiene muchas cosas que mejorar" Vecino de Teguise

Víctor Rodríguez "Me iré cinco semanas para acompañar a mi mujer en su tratamiento" Vecino de Arrecife

Eduardo Crespo Vi lo mal que lo pasó mi cuñado cuando tuvo que ir fuera de Lanzarote" Vecino de Gran Canaria

Carmen Gutiérrez "Fue mi duro tener que separarnos de nuestra madre cuando fue al Dr. Negrín" Vecina de Arrecife