Drag Luck, la reinona conejera

El carnaval de las tribus del mundo de Arrecife ya está en la calle. Las fiestas más disparatadas de Lanzarote arrancaron ayer con el pregón a cargo de 'Los amigos del carnaval' integrado por Toni Orosa, Juan Perdomo y José Negrín que hicieron un recorrido carnavalero con imágenes de sus disfraces desde el año 1976. Pero la noche fue aún más loca con la celebración de la gala drags en la que participaron un total de nueve reionas. Un espectáculo que fue presentado por la majorera Amor Romeira y que culminó con la actuación de la cantante y artista televisiva Yurena (antes Tamara y luego Ámbar).

Drag Luck con la fantasía La retromorfosis de la mariposa movarca es desde anoche la gran reinona de los carnavales de Arrecife. El vecino de Playa Honda (San Bartolomé), David Mendoza, uno de los dos lanzaroteños que participaban en el concurso, logró el cetro con un espectáculo lleno de ritmo y mucho color . El segundo puesto fue para Drag Aruba con el diseño Cuidado Arrecife ¡Que pica y el tercer lugar lo ocupó Drag Frenchy Morama con la fantasía A ver quién se ría ahora payasa. El premio a la simpatía recayó en Drag Derryms.

Aunque la Gala Drag Queen del Carnaval de Arrecife 'Tribus del Mundo' bien podría haberse celebrado en Gran Canaria dado que ocho de los diez participantes procedían de esa isla. Solo los drags Derrimys y Luck fueron los encargados de defender el pabellón conejero en una gala que fue presentada por la majorera Amor Romeira (que saltó a la fama por su participación en el reality Gran Hermano).

La gala más disparatada del carnaval arrancaba con la participación de la Drag Derrimys que lucía la fantasía En el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, amén, estas muerta cariño. Al escenario del recinto ferial de Arrecife, que volvió a llenarse para ver el espectáculo más irreverente, salía en segundo lugar drag Hidrus con la fantasía El poder de la seducción,

Bang Drag , con la fantasía Señoras y señores, el culo me da temblores y Drag Serpens con el diseño 'En mi tribu yo ser jefe ¿Jefe o ? jefa? también demostraron que la noche solo acababa de empezar. La fiesta de las reinonas continuó con Drag Frenchy Morama que vestía con un amenazante A ver quién se ría ahora payasa' y con la Drag Umbra y su particular Barbie Bollera mística, buscando sex-shop en donde refugiarse.

Drag Aruba, que ya es una de las drags con más participaciones en la gala de la capital conejera y con algún que otro premio vino con la fantasía 'Cuidado Arrecife ¡Que pica. La siguiente en salir al escenario tribal fue Drag Acromantula con el diseño `Haren', a la que le siguió Drag Luck con La retromorfosis de la mariposa movarca.

Una de las atracciones de la gala drag fue la actuación de la cantante y artista televisiva Yurena (conocida antes como Tamara, luego como Ámbar y actualmente como Yurena) que presentó su espectáculo Around The World en el que se recogen algunos de sus singles como GO, Everynight o On The Dancefloor. Además, actuó la comparsa Sur Caliente de Tías, que logró el pasado viernes tercer puesto en el certamen de Las Palmas de Gran canaria.

El carnaval comenzaba oficialmente unas horas antes con la lectura del pregón. "Estoy tan raro que no sé", Juan Perdomo que lucía un gorro mexicano definió con exactitud lo que se vivió ayer durante el pregón de los carnavales de Arrecife en el Charco de San Ginés. Los denominados "Amigos del Carnaval", encarnados en Juan Perdomo, José Negrín y Toni Orosa realizaron un improvisado recorrido por algunos de los divertidos momentos que vivieron a partir del año 1976 cuando decidieron disfrazarse juntos en los carnavales de la capital conejera.

En una pantalla se mostraron muchos de los disfraces que los pregoneros lucieron durante los primeros años del carnaval conejero, mientras contaban algunas (más bien pocas) anécdotas relacionadas con los mismos. "La Guardia Civil nos quiso meter presos por vestirnos con los colores de la bandera española", contaron ante una fotografía de los tres luciendo unos monísimos trajes rojoigualda. Por la pantalla pasaron personajes como los artistas César Manrique y Pepe Dámaso en El Almacén, uno de los lugares emblemáticos de la historia del carnaval de Lanzarote. "Habla tú Jose", le requería Toni Orosa a uno de sus compañeros en los numerosos silencios que se vivieron sobre el escenario por la ausencia de un guión. Orosa uno de los creadores de la gala de la reina del carnaval tuvo su momento reivindicativo al solicitar a la alcaldesa, Eva de Anta, que recuperara el que había sido uno de los actos estrellas de las fiestas. Un pregón que culminó con la actuación de Juan Perdomo interpretando a una particular Lola Flores con el tema 'A tu vera'. La noche no podía terminar mejor.