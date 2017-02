"Para qué empichar si no pasan coches"

El XXIX Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Arrecife arrancó anoche en la carpa del recinto ferial con las cinco agrupaciones que participaron en la primera fase del certamen, en la que hubo hasta goteras por la lluvia.

La Afilarmónica Tabletúos, en las fiestas desde el año 2004, fue la primera en subir al escenario. Presidida por Aday Cedrés y dirigida por Crisanto Reyes, está formada por 53 componentes. Convertidos en Los guardianes del dragón, la fantasía que para ellos ha diseñado César Corujo, los Tabletúos llegaron con un "tocho" de Leyes "para removerte la conciencia" y "de todos los colores". Criticaron las restricciones para acampar en Lanzarote, la prohibición de hacer ruido más allá de las diez de la noche, "pero delante de tu casa te pongo Arrecife en Vivo", y también arremetieron contra las multas "si vas conduciendo en cholas" o las del Ayuntamiento de Teguise "si tú vas sin camiseta". No se olvidaron de La Geria, donde "cojo y cambio el Plan, para beneficio de Don Rosa".

La corrupción estuvo en boca de los Tabletúos: "No importa que se demuestre que ellos son culpables, pero si tú robas medio pan ya la cagaste. Derechito al calabozo sin poder quejarte", advirtieron.

Con Murguero retirado expresaron su añoranza por "aquellas rimas con sentido, aquel ingenio, aquellas letras, aquellos pasos divertidos, aquel disfraz de la Galleta". Por otro lado, se preguntaron para qué empicharon la avenida de Arrecife si "no pasan los coches".

Pijoletas tiene siete años de vida. Son 37 componentes y lucieron el diseño de René Modistos Desde el futuro hemos aterrizado ya, dispuestas como siempre para el carnaval. Yurena Cabrera es su presidenta y Texeneri Noda su directora. Lo tienen claro: Si es por mi ciudad, nunca me cansaré de criticar. Así, se quejaron de la avenida y se solidarizaron con el joven Tanausú, inmovilizado en su casa de Valterra. También cantaron Pon un chino en tu vida.

En tercer lugar concursó la Afilarmónica Revoltosas, de San Bartolomé, la primera murga femenina de Canarias, creada hace 34 años. La forman 32 integrantes que tienen a Carmen Martín como presidenta y a José Saavedra como director. Son Las chicas del Oeste, diseño de Manuel Camejo.

La alcaldesa de San Bartolomé, Loli Corujo, fue protagonista de La farmacia. Hasta allí acudió la secretaria de los socialistas lanzaroteños porque "el Psoe a mí me va a matar con tanta ansiedad". El alemán que prendió fuego en La Palma al quemar un papel con el que se había aseado, alcanzó también los dardos verbales de las Revoltosas: "Ya no quiero verte por La Palma ni de visita", le espetaron.

Con El rajaso, la afilarmónica se desahogó con "el más de un millón de euros del museo submarino" y cuestionó "para cuándo nos ponen, aquí en Lanzarote un hospital en condiciones" si "para la radioterapia tengo que desplazarme hasta Gran Canaria".

Dori Cabrera es la presidenta de las 32 componentes de las Rebuscadas, creada hace cuatro años. No me toques el pito es su disfraz. Montaron El gran circo real para dejar claro que "yo no quiero más personajes mentirosos que vienen a buscar dinero a base de chanchullos y de engaños a nuestro pueblo". Por la canción desfilaron un domador "sacando pecho", un mago que "hace abracadabra", "una mujer bala disparada desde un cañón", que equipararon "a quien se acaba de graduar con título bajo el brazo y lo mandan a mudar", y "elefantes que salieron disparados por si había algún Borbón". A los padres que no pueden disfrutar de la custodia compartida se refirieron como "un payaso que se esconde con colores en su piel" por "maquillar su sonrisa". En la comunidad de Los vecinos de mi edificio las Rebuscadas sacaron a relucir a "la rubita que vive en el tercero" y "el fulano del cuarto que ama los reptiles", entre otros residentes.

Por último, los Desahuciados, murga que esta edición cumple veinte años, lució el Acumbaya morenum Acumbaya Manana de Tino Marín. La integran 70 murgueros y la dirige Francisco Javier Hernández. En La Noticia satirizaron la ordenanza de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Teguise al cantar "parcialmente desnudo, Oswaldo, coño no me entero, cualquier día nos vas a prohibir llevar el vaquero lleno de agujeros". Asimismo, se refirieron al alargamiento del muelle de Los Mármoles y a "las camareras de piso que sus veinte habitaciones deben limpiar sin rechistar".

Las medallas desaparecidas, que se iban a entregar a los participantes en la Travesía a Nado El Río el pasado año, que "alguno las ha cogido para aprovechar de plomada o pa' una herrería en Pedro Barba" y los molinos del parque eólico de Las Caletas ("ventilador") fueron algunos de los contenidos de El maestro Dimeaver.