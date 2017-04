El almacén de cajas fuertes evita suicidios, según la Unión de Oficiales de la Benemérita

La Asociación Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil desmintió ayer las declaraciones que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) realizó el pasado lunes relativas al almacenamiento de residuos sólidos, en concreto cajas fuertes procedentes de un complejo hotelero, en el acuartelamiento y en las que decía a su vez que desconocía la finalidad de dicha acción. La UO recuerda que "desde hace tiempo todas las asociaciones, especialmente AUGC, vienen reclamando a la Dirección General la instalación de armeros y/o cajas fuertes para la custodia de las armas cortas cuando los agentes finalizan su servicio, como parte de una campaña para reducir el número de casos de suicidio entre componentes del Cuerpo".



Explican que ante la falta de presupuesto y la carencia de elementos de este tipo, "el capitán jefe de la Compañía de Lanzarote, sensible a esta demanda, encontró una solución alternativa en el obsequio de un familiar que le facilitó un elevado número de cajas fuertes que habían sido sustituidas de un complejo hotelero". Por eso, dicho material se depositó en el cuartel de Costa Teguise con el fin de seleccionar las que se considerasen adecuadas, así como desechar las que no fuesen útiles.



Por otro lado, la UO precisa que las cajas fuertes "se reciben por enajenación, no teniendo su anterior propietario intención ni obligación de desecharlas (no es un residuo peligroso conforme a la normativa reguladora) como denuncia AUGC". Indican que "solo las cajas inoperativas adquieren la condición de residuo de acuerdo al artículo 3 de la Ley 22/2011, pero a partir del momento en que el capitán de la Compañía de Lanzarote, su propietario legal, decide desecharlas". Los depósitos útiles estarán a disposición de los agentes que de forma voluntaria quieran utilizarlas para sus armas de dotación. Las cajas desechadas se entregaron a una gestora de residuos, "pagando la citada empresa una factura por importe de 98 euros que el capitán, voluntariamente, ha decidido asignar al acuartelamiento de Costa Teguise para la celebración de eventos propios".