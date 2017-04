El Seprona rescata cinco podencos atados y sin comida

El servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha rescatado a cinco podencos que estaban atados, si agua ni comida en una finca del municipio de Tías. En el mismo lugar se encontraron con el cadáver de un cachorro de esta raza. Los animales han sido trasladados a la protectora de animales Sara.

Según la protectora "los informes veterinarios advierten de la extrema delgadez de estos podencos, incluso uno de ellos, uno de los cachorritos ya estaba fallecido en el lugar y en avanzado estado de descomposición. Por lo que la rápida actuación de Seprona para incautarlos han podido salvar la vida de estos canes".

La protectora asegura que han tenido que hacer "malabares" para poder acoger a los perros dado que en estos momentos se encuentran desbordados. "No tenemos más huecos libres, y tememos que vuelvan a llegar casos de perros maltratados que necesiten de nuestra ayuda, llegado el caso, si no hay hueco, no podremos ayudar, necesitamos urgentes adopciones para poder seguir rescatando y salvando vidas", afirman.