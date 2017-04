Arrecife recupera el tren turístico con dos rutas por la capital

El tren turístico está de nuevo en circulación en Arrecife desde esta mañana. El servicio tiene dos recorridos por los lugares más emblemáticos de la ciudad, uno por la avenida marítima y otro por la Rambla Medular. Los viajes serán gratuitos para todos los usuarios hasta este sábado. A partir del domingo los residentes deberán pagar dos euros por trayecto y cuatro euros los turistas, que en ambos casos da derecho al pasajero a subir y bajarse del tren las veces que desee en una misma jornada.

La empresa sevillana City Sightseeing España es la adjudicataria de este nuevo transporte que ofrece las explicaciones sobre los distintos lugares históricos y otros sitios de interés de Arrecife en siete idiomas: español, inglés, alemán, francés, chino, ruso e italiano. Además, hay una versión infantil.

La Ruta Roja une el Charco de San Ginés y el Castillo de San José con paradas en la Calle Real, El Almacén, la playa de El Reducto, el Intercambiador de Guaguas, el Cabildo Insular, Arrecife Gran Hotel, Real Club Náutico, Castillo de San Gabriel y el centro comercial Marina Lanzarote. La Ruta Azul sale del Charco San Ginés y termina el itinerario en Marina Lanzarote después de pasar por el Castillo San José, la estación de guaguas, el Teatro Insular, Intercambiador de Guaguas, Cabildo Insular, Arrecife Gran Hotel, Real Club Náutico y el Castillo de San Gabriel. La idea es que los turistas puedan llegar a toda la ciudad y no se queden en una zona en concreto.

El horario de funcionamiento de lunes a domingo es de 10.00 a 18.00 horas. Se ampliará en una hora, desde las nueve de la mañana, en los días que lleguen cruceros a la ciudad. Las frecuencias serán de entre 10 y 12 minutos y el recorrido completo dura unos 45 minutos. Los tiques se adquieren en el mismo tren, aunque en las jornadas con más afluencia de pasajeros, coincidentes con las llegadas de cruceros, se podrán comprar a través de los informadores en la zona del puerto y en el Puente de las Bolas.

De momento Ciy Sightseeing España ha contratado a cuatro personas, que se ampliarán a ocho la próxima semana, indicó el director de la compañía en España, Isaac Flores. Avanzó que en octubre, cuando comience la nueva temporada de cruceros "estaremos en diez o doce personas contratadas, más los puestos de trabajo indirectos que se puedan crear para los servicios de garaje y mecánicos, que subcontrataremos en la ciudad".

El tren turístico se suma a la guagua lanzadera (entre el Cabildo y el Hospital Insular), que seguirá siendo gratuita, y a los transportes públicos de guaguas municipal e interurbano, de pago.

La velocidad máxima a la que circula el tren turístico es 25 kilómetros por hora. En calles con mucho tráfico, como la Rambla Medular, donde los vehículos no pueden ir a más de 40 kilómetros por hora, a priori no se prevén retenciones en la circulación por la marcha del tren turístico. "Las pruebas que hemos hecho nos dicen que no va a haber ningún tipo de problema, pero veremos qué ocurre a partir de ahora", dijo Flores.

Arrecife ingresará un canon anual de 44.200 euros por este producto. La adjudicación ha sido por dos años, prorrogables a otros dos.

Con la puesta en marcha del servicio, Arrecife se convierte en el decimocuarto destino de la multinacional de los city tours en España, que cuenta con servicio en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. A su vez está presente en 118 ciudades de los cinco continentes.

Como parte de la red City Sightseeing, la compañía promocionará el turismo de Arrecife en las principales ferias promocionales del sector, comenzando por la Arabian Travel Market (ATM) de Dubai, que se celebra del 24 al 27 de abril. Ya en la última edición de Fitur, el stand de la empresa acogió la presentación de la capital lanzaroteña en Madrid.