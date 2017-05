Podemos pedirá que el nuevo Estatuto concrete que hay ocho islas habitadas

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que tramita el Congreso de los Diputados, aseguró ayer la secretaria de Rescate Ciudadano de Podemos, la graciosera Guacimara Paéz, no recoge la reivindicación de La Graciosa para que se reconozca de forma clara a ese territorio como la octava isla habitada, sin perjuicio de su adscripción administrativa a Lanzarote y al municipio de Teguise, y tampoco se hace referencia a la constitución de una pedanía y su regulación como una entidad local menor con personalidad jurídica propia, al funcionamiento del Consejo de Ciudadanía como una herramienta estable de participación ciudadana, ni se determina la creación de un consorcio interadministrativo para la gestión de aquellas competencias que precisen un mayor nivel de coordinación.



Todas esas demandas fueron solicitadas por la plataforma ciudadana La Graciosa la Octava Isla y recogidas en la Proposición no de Ley (PNL) apoyada por todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias en 2014. Sin embargo, de las mismas no se deja constancia en el texto que ha llegado al Congreso de los Diputados.



La propuesta elaborada para el nuevo Estatuto de Autonomía contempla en su artículo 4.1: "El ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los territorios insulares de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste".



Podemos hablará con el resto de fuerzas políticas parlamentarias para consensuar el texto de la enmienda a través de la cual se pretende que el nuevo estatuto plasme las demandas de los gracioseros y el contenido de la PNL aprobada en la Cámara regional. "Podemos defenderá lo que la gente de La Graciosa ha pedido y lo que está en la PNL, empezando porque en Canarias hay ocho islas habitadas", advirtió Páez.



Podemos Canarias celebró en la tarde del sábado en la cofradía de pescadores de La Graciosa una asamblea ciudadana para debatir sobre el modelo de autogestión de la Isla, y también cuestiones como el medio ambiente, el modelo turístico o la pesca. Además de Páez, asistió como ponente a la reunión la secretaria general de Podemos en Canarias y diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Meri Pita.Una decena de gracioseros acudió a la cita, entre ellos, la concejala del Ayuntamiento de Teguise delegada para La Graciosa, Alicia Páez. A su vez estuvo presente el promotor de la plataforma ciudadana La Graciosa, la Octava Isla, Miguel Páez. Precisamente, el Consejo de Gobierno de Canarias del pasado martes concedió una de las Medallas de Oro de este año a esa iniciativa, que se puso en marcha a comienzos de 2013 y reunió 11.000 firmas de apoyo.



Además de la reforma sugerida en el artículo 4.1, Miguel Páez considera que en el artículo 62 "se debería especificar qué islas tienen cabildo y cuáles no para que eso tampoco sea impedimento para la modificación del estatuto". Aclaró que "en ningún momento nosotros planteamos un municipio ni un cabildo para La Graciosa, pero sí se debería detallar las islas con esa administración y que La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste dependen del Cabildo de Lanzarote y Lobos del de Fuerteventura".



Otro de los bloques que se abordó fue la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo (PRUG), el cual "ni se aplica ni se ha modificado desde su entrada en vigor en 2006, por lo que muchos de los usos en la Isla, sobre todos los relacionados con las actividades turísticas, se están distorsionando. Es necesario regular esos usos para hacerlos compatibles con la sostenibilidad del territorio y la actividad humana", indicó Páez.



Por último, en relación a los servicios públicos, se solicitará a las instituciones que se mejore la gestión de residuos del centro de salud, se creen una escuela infantil y un comedor escolar, aumenten las actividades culturales y de ocio y que la presencia de la Guardia Civil se amplíe a toda la semana.