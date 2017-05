El mercado homenajea a las madres

Las madres fueron ayer las protagonistas en el primer mercado de productos agrícolas, quesos y artesanía de San Bartolomé, una iniciativa que el municipio celebrará el primer domingo de cada mes con una temática diferente en la Plaza León y Castillo. Un primaveral decorado con un gran corazón sirvió de photocall para que las progenitoras se fotografiaran en su día con sus familiares y amigos.



El sol radiante iluminó aún más las sonrisas, como la de Tita García, con cuatro hijos y abuela de siete nietos. Acudió con dos de sus hijas al mercado, María y Araceli. Nada más ver el montaje se dirigió a una de las dos sillas que esperaban a las protagonistas y pidió que le sacaran "un retrato". Y lo mismo hizo Beni Toledo, que paseó por la plaza acompañada por su marido, Julián González, y sus nietos Fabián y José Antonio. "Con sitios tan bonitos como éste el Día de las Madres es aún más especial", aseguró una radiante Beni.



Ese rincón fue uno de los reclamos del mercado en su primer día de apertura. Las cien primeras madres que llegaron al mercado fueron obsequiadas con un broche en forma de muñeca.



Diez de los veinticinco puestos ofertados inicialmente por el Ayuntamiento de San Bartolomé han sido los primeros en instalarse en la Plaza León y Castillo, frente la Sociedad El Porvenir. La edil de Artesanía, Isabel Sosa, explicó que no ha habido demanda para cubrir todas las plazas debido a que no todos los artesanos están dados de alta como autónomos en la actividad que desarrollan, uno de los requisitos necesarios para optar a vender sus producciones. "A muchos para un día al mes que iban a venir no les valía la pena ser autónomos, según nos comentaron", indicó Sosa. El consistorio tiene previsto sacar en breve las quince casetas que han quedado vacantes para ampliar los expositores.



Frutas y hortalizas, aromáticas, granos, panes, bisutería, repostería, artículos de decoración, mieles y prendas de hilo son algunos de los productos que se podrán encontrar cada primer domingo de mes en San Bartolomé en horario de 9.00 a 14.00 horas. Los más pequeños también tuvieron su espacio en el mercado y participaron este domingo en el taller Cultura y Tradiciones, donde aprendieron a elaborar mojo.



El agricultor Maxi López, la creadora de bisutería Nazira Fonseca y el autor de artículos decorativos Fabio de Ciantis se congratularon de que "existan iniciativas de este tipo, que además, sirven para dar vida al pueblo porque son un incentivo para la gente".