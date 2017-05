Rechazo unánime a que Lanzarote se convierta en la tercera provincia canaria

"Ocurrencia", "disparate", sin fundamento práctico" y "planteamiento extemporáneo", son algunos de los calificativos que las distintas fuerzas con representación política de Lanzarote han emitido sobre la propuesta del nuevo partido Lanzarote Unidos de convertir a la isla de Lanzarote en la tercera provincia de Canarias con lo que aumentaría el número de senadores, diputados nacionales y parlamentarios regionales para acabar "con el maltrato" que sufre Lanzarote por parte de las administraciones regionales.



El presidente del PIL, Ramón Bermúdez (fuerza que expulsó de sus finales al fundador de Unidos por Lanzarote, Laureano Álvarez) no dudó en calificar la iniciativa de su excompañero de "disparatada". Para Bermúdez lo realmente fundamental es que las actuales instituciones canarias trabajen por sacar a la isla hacia adelante. "Aquí no caben más chiringuitos", sentencia el presidente del PIL a pesar de que defiende que el Archipiélago se construye desde las islas hacia arriba. "Cuando estamos hablando de la unidad de los canarios no podemos venir ahora con estas iniciativas que solo contribuyen a separar más a las islas", afirma.



Para el consejero de Ciudadanos en el Cabildo, Benjamín Perdomo, la iniciativa de crear una nueva provincia "solo contribuye a fomentar el insularismo y además considero que no tienen ningún recorrido". Eso sí, Perdomo cuestiona la actual triple paridad dado que a su juicio no se ha servido para solucionar los verdaderos problemas de los lanzaroteños.



Por su parte, el portavoz de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecife, Borja Rubio recuerda que las provincias en las Islas Canarias "están vacías de contenido ya que las diputaciones, que es el órgano capacitado para regir las competencias del ente jurídico provincial, están disueltas en favor de los Cabildos de acuerdo con la Constitución Española. Es por ello que la propuesta carece de sentido y es una ocurrencia sin mucho fundamento práctico", añade



Por contra, Somos apuesta por profundizar y redefinir las competencias de las administraciones insulares, así como mejorar la representación de las islas no capitalinas en el sistema electoral, "reclamando y reforzando nuestra posición para acabar con el maltrato y ninguneo sistemático del Gobierno de Canarias hacia Lanzarote".



Para el parlamentario socialista, Marcos Hernández, la creación de una nueva provincia "es un planteamiento como mínimo extemporáneo que o tiene ninguna base lógica".



El portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca señala que "decir que por el simple hecho de que Lanzarote fuese una provincia se solucionarían de un plumazo los graves problemas sanitarios o educativos que padece la isla nos parece una frivolidad sin base alguna. Otra cosa es reforzar el papel de los Cabildos Insulares y lograr que los intereses de los ciudadanos de las islas se sitúen por encima de los intereses partidistas, y eso no hay provincia que lo remedie", indica.



La secretaria general de CC en Lanzarote, Migdalia Machín asegura que la existencia de dos provincias en el Archipiélago "tiene su origen histórico y claro que se podría tener en cuenta la creación de una tercera, pero implicaría replantearnos Canarias desde la óptica de la división político - territorial, jurídica y la relación de Canarias con el Estado, entre otras cuestiones fundamentales". Para Machín "sería, en todo caso, un proceso a la largo plazo en el que tiene que haber una implicación no solo de la sociedad conejera sino de toda Canarias.



El senador de Lanzarote (PP), Joel Delgado, les trasladó a los ponentes de promover la tercera provincia que sólo se atendería para un posible estudio en la Cámara Alta siempre y cuando hubiese un consenso de los ayuntamientos y del Cabildo, aspecto este que por ahora parece más que improbable que suceda.