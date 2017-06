La alcaldesa avisa a Comercio que la avenida seguirá cerrada al tráfico

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta (PSOE) ha trasladado a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, su intención de mantener las restricciones de tráfico en la avenida marítima, desde la rotonda del Arrecife Gran Hotel hasta el Puente de las Bolas. En una carta remitida a la directora general de Comercio, María Ángeles Palmero, la alcaldesa mantiene que no dará marcha atrás al cierre de la avenida a pesar de las advertencias de ese departamento de que se podrían perder las ayudas públicas recibidas para la mejora de esta vía dentro del programa de zonas comerciales abiertas si no se abre al tráfico este tramo, en un solo sentido, hasta tanto en cuanto no se completen las distintas fases de este proyecto.

"Consideramos además que, ante los logros obtenidos hasta la fecha -el incremento de la seguridad, la reducción del ruido y de las emisiones, la multiplicación de los desplazamientos en bicicleta, la apertura de nuevos negocios y que alguna vecina nos recuerde que "vuelve a oler el mar"- no es conveniente ni asumible una marcha atrás en la decisión tomada", señala la alcaldesa en su misiva.

De Anta comunica a la directora general de Comercio que "dado que las exigencias planteadas por sus informes técnicos están cumplidas o en vías de ello, es de interés mantener la Avenida con restricción del tráfico y prioridad peatonal y ciclista". Asimismo, señala que "en un plazo no superior a ocho meses, la ciudadanía de Arrecife dispondrá de criterio para decidir, en el marco de una consulta reglada y vinculante, si avanza hacia el futuro de un urbanismo sostenible o apuesta por la resistencia al progreso que es el signo de los tiempos".

Comercio ha propuesto que se establezca una vía rodada de seis metros de ancho abierta a todos los tráficos con limitación a 20 kilómetros por hora, con un carril de cuatro metros de ancho en un solo sentido (de sur a norte) y otro de dos metros para bicicletas.