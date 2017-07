CC no apoyará quitarle el sueldo a la alcaldesa

El Comité Local de CC en Arrecife no apoyará la moción del PP en la que se propone suspender el sueldo a la alcaldesa, Eva de Anta (PSOE) en tanto en cuanto no cumpla con los acuerdos plenarios en los que se decidió por amplia mayoría abrir la Avenida Marítima al tráfico en un solo sentido. CC mantiene que está a favor de abrir la avenida pero que no se presta a "juegos políticos.