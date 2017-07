El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a realizar los sondeos en el acuífero de Timanfaya

El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad de todos partidos políticos con representación en la Cámara regional, la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Podemos a través de la cual se insta al Gobierno de Canarias a realizar "los sondeos necesarios en el Parque Nacional de Timanfaya para determinar la cantidad y calidad de agua que pudiera existir en el acuífero hallado gracias a un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona que fue encargado por Podemos Lanzarote".



El diputado por la isla de Gran Canaria Juan Márquez ha señalado que dichos sondeos "no moverán ni una sola piedra de este espacio protegido de Canarias". Además, ha explicado que si se hallara, después de esos sondeos, agua en cantidad y con calidad suficiente, "esto supondría un cambio radical para Lanzarote, pero no sólo en relación a los recursos hídricos de la Isla sino también en el propio modelo de sostenibilidad insular".

Asismimo, Márquez ha explicado que el estudio elaborado por la Universidad de Barcelona, que fue encargado por el Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote, "confirma las tesis del ingeniero Carlos Soler, que lleva quince años sosteniendo que existe un acuífero en Timanfaya".

Para realizar el estudio se desplazó a Lanzarote el pasado mes de noviembre un equipo de geólogos, encabezados por el catedrático de Prospección Geofísica y decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Albert Casas, que corroboró las tesis de Soler, según Podemos.

"Ahora, gracias a la Proposición No de Ley –continúa Márquez-, aprobada por unanimidad en el Parlamento, se realizarán los sondeos que nos sacarán de dudas sobre la cantidad y tipo de agua que hay, y el verdadero alcance del hallazgo de un acuífero que puede suponer una revolución para la isla de Lanzarote".

En el anuncio que hizo el Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote el pasado 25 de mayo sobre la existencia del acuífero se adelantaba que "el volumen de la bolsa de agua aprovechable podría llegar a los 17 millones de metros cúbicos al año, lo que supone el 70% de la producción actual de la Isla".

Precisamente, el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, formado por CC, PSOE y el PIL, llevará al pleno que se celebrará mañana una moción para solicitar al Gobierno de Canarias que valore "la conveniencia y necesidad de realizar estudios que determinen si existe o no agua aprovechable en el subsuelo de Timanfaya".