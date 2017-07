El Cabildo insta a Arrecife a reabrir al tráfico la avenida marítima

CC y PSOE han trasladado al pleno que se ha celebrado hoy en el Cabildo de Lanzarote el enfrentamiento que ambos partidos mantienen en el Ayuntamiento de Arrecife por el cierre a la circulación, a excepción de los vehículos de los vecinos, el transporte público, de urgencias y vehículos municipales, del tramo de avenida marítima situado entre el Arrecife Gran Hotel y el Puente de las Bolas. Se da la circunstancia de que tanto CC como el PSOE conforman los pactos de gobierno en ambas instituciones junto al PIL.



La petición para reabrir la avenida al tráfico, al menos, en un solo sentido (sur-norte), se debatió en el pleno a raíz de la moción que presentó el PP, partido en la oposición, para instar al Ayuntamiento de Arrecife a que cumpla con el Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas y proceda a reabrir la vía.



Para los populares, "la consejería de Comercio del Cabildo y la propia institución no puede quedarse al margen en un tema tan importante que, tal y como reconocen los últimos informes del Gobierno de Canarias, podría suponer la pérdida de fondos para proyectos de Zonas Comerciales Abiertas en otros municipios de la Isla y, por tanto, los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fcan) y de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI)".



El portavoz del PP, Ángel Vázquez, aseguró que aunque "sabemos que las competencias son del Ayuntamiento, la consejería de Industria y Comercio del Cabildo es la primera que debe velar por el tejido comercial de la Isla y no permitir el daño y los cuantiosos perjuicios que una medida de esta índole está causando a los comercios de la capital".

Vázquez advirtió que "por no existir, no existe ni Plan de Movilidad que a todas luces debe ser el punto de partida antes de tomar ninguna decisión, ya que como se ha comprobado durante todo este tiempo el ayuntamiento ha actuado a cuentagotas y sin ninguna planificación".



"Si el objetivo de la potenciación de las zonas comerciales abiertas es la dinamización de la actividad comercial, es evidente que en Arrecife se está produciendo el efecto contrario, la muerte progresiva del tejido comercial", denunció. Recordó que en Arrecife, 19 votos a favor frente a seis en contra, pidieron reabrir la avenida, acuerdo que el PSOE ha incumplido.



Al final, la propuesta salió adelante con los votos del PP, CC y el PIL (11 votos en total), mientras que el PSOE votó en contra, al igual que Ciudadanos, Podemos y Somos (10 votos en total al no asistir al pleno el consejeros socialista Marcos Bergaz). Nueva Canarias se abstuvo.

"Incoherencia"

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, criticó "la incoherencia de Ciudadanos y Somos que en el Ayuntamiento de Arrecife votan a favor de que se abra la avenida y en el pleno del Cabildo en contra". Confió en que "el Gobierno de Arrecife y su alcaldesa, atiendan a lo que le traslada la directora general de Comercio [que reabra la avenida]" y también mostró su deseo de que "nos sentemos para ver cuáles serían las posibles soluciones a un problema que está enquistado desde el punto de vista político, ya que aunque todos compartimos la conveniencia de que algún día esa avenida sea peatonal o semipeatonal, el problema es la secuencia con la que se ha abordado este asunto".



San Ginés dijo además que el PSOE de Arrecife utiliza "una estrategia de dilación que revela un atrincheramiento" al no realizar la consulta popular acordada por mayoría en el pleno municipal relacionada con la reapertura de la avenida.



El portavoz de CC, Echedey Eugenio, avisó que la continuidad de esa actitud "caprichosa por parte de una persona [en referencia a la alcaldesa de Arrecife] puede poner en riesgo la financiación para otras zonas comerciales abiertas de Lanzarote, como son las de Costa Teguise, Mancha Blanca (Tinajo), Playa Blanca (Yaiza) y San Bartolomé". Recordó que otro alcalde, también socialista como Eva de Anta, José Montelongo, "mantenía otro sistema de gestión de la avenida en tanto en cuanto se aplicaran el resto de medidas". Eugenio desmintió a la consejera insular de Comercio, Arigona González, y aclaró que "no es verdad que existan zonas de aparcamientos habilitadas a ambos lados de la avenida, toda vez que el Ayuntamiento no es propietario del solar ubicado frente al restaurante Ginory, cuyo dueño puede venir un día y cerrar ese estacionamiento". , avisó que la continuidad de esa, como son las de Costa Teguise, Mancha Blanca (Tinajo), Playa Blanca (Yaiza) y San Bartolomé". Recordó que otro alcalde, también socialista como Eva de Anta, José Montelongo, "mantenía otro sistema de gestión de la avenida en tanto en cuanto se aplicaran el resto de medidas". Eugenio desmintió a la consejera insular de Comercio, Arigona González, y aclaró que "no es verdad que existan zonas de aparcamientos habilitadas a ambos lados de la avenida, toda vez que el Ayuntamiento no es propietario del solar ubicado frente al restaurante Ginory, cuyo dueño puede venir un día y cerrar ese estacionamiento". Además, criticó que se haya habilitado la guagua lanzadera, cuyo servicio es gratuito, "a cambio de subir el precio, en veinte céntimos, del billete de guagua del transporte que conecta los barrios por el capricho de la guagua lanzadera".



Un proyecto "consensuado"

Por su parte, la consejera de Comercio, Ariagona González, recordó que Arrecife redactó el plan zonal Arrecife El Puerto, que se aprobó en el mandato pasado por el Gobierno de Canarias y el grupo de gobierno municipal con un alcalde de CC a la cabeza, Manuel Fajardo Feo. Añadió que en diciembre de 2014 la Cámara de Comercio, las asociaciones empresariales Arrecife Zona Centro y Felapyme dieron el visto bueno al documento del plan zonal, que permite desarrollar la zona comercial abierta. "Conocían lo que aprobaban y fue un proyecto conocido y consensuado por el grupo de gobierno municipal, el mismo antes que ahora y por las mismas asociaciones de comerciantes". En ese sentido, defendió la semipeatonalización de la avenida y dijo no entender "las dudas de un proyecto que estaba claramente definido y consensuado desde el principio". De los documentos consultados afirmó que "no he visto que la peatonalización se tenga que realizar cuando estén acabadas las fases dos y tres" y rechazó que se fueran a perder los fondos europeos para futuros proyectos de zonas comerciales abiertas en la Isla, advertencia que consideró "una amenaza por la presión de distintas organizaciones empresariales, en su derecho lícito de defender sus intereses, pero que penalizan a una ciudad y una Isla que han cumplido el procedimiento en relación a este proyecto de la avenida de Arrecife".

La oposición

El portavoz de Podemos, Carlos Meca, manifestó que "se siguen sin poner en marcha todas las medidas posibles para dinamizar la zona y ahora se ha licitado el plan de movilidad años después de licitar las obras de la avenida". Podemos defiende "un modelo de ciudad con más protagonismo para los ciudadanos y menos para los coches".



El consejero del PIL, Manuel Cabrera, exconsejero de Comercio, rememoró que "tanto el alcalde de Arrecife del PSOE como el primer teniente de alcalde, de CC, me repetían que se iba a dejar abierto el tráfico en uno o los dos sentidos, y lo sorprendente es que la actual alcaldesa cambió la postura. No se puede generar un conflicto, que están pagando los comerciantes y los conductores que circulan por Arrecife por el atasco de las calles del centro por la peatonalización arbitraria de la alcaldesa", lamentó.



El consejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, opinó que "le estamos haciendo un flaco favor a este grupo de gobierno como al que está en Arrecife, porque nos estamos centrando solo en la avenida cuando el Plan Supletorio de Ordenación no se aprueba ni tampoco los presupuestos, los barrios están hechos un desastre y el transporte público en Arrecife es horroroso".



El portavoz de Somos Lanzarote, Tomás López, echó en falta medidas para dinamizar la avenida y la adecuación de los parques Islas Canarias y José Ramírez Cerdá con zonas de sombra y otros servicios, para que "sean espacios amables y así la avenida tendría más vida y la gente acudiría, puesto que no solo consiste en cerrar al tráfico, sino también en mejorar la movilidad de Arrecife. Lo que pasa es que s e han empeñado en simplificar el problema por rédito político".



El consejero de Nueva Canarias, Juan Manuel Sosa, se abstuvo en la votación tras argumentar "como ciudadano", que "mientras Arrecife se está cayendo a trozos, seguimos con la avenida".