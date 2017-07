Teguise arrancó las fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Manuel Fontes, conocido por Nolo, abrió las fiestas del Carmen con un pregón que recordó a vecinos destacados del pueblo. Como Pregonero de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, Nolo Fontes, carpintero de profesión y Presidente del Rancho de Pascua de Teguise, nació en el barrio de las Toscas en marzo de 1947, junto a la Ermita de la Veracruz, donde vivió sus primeros años jugando al trompo, al boliche o a las cometas en las calles empedradas de La Villa.

Manolo aseguró en su intervención que La Villa de Teguise es un pueblo muy especial, "aquí lo he hecho todo, nací aquí y aquí me bautizaron, hice la comunión, me confirmé y me casé, y aquí nacieron mis hijos, mis vivencias y mis recuerdos son de este pueblo". Y precisamente esos recuerdos son los que el pregonero plasmó en el Pregón de las fiestas, recordando a muchos vecinos de La Villa, desde Rafael el Sacristán que con un balde y un regador hacía que la plaza pareciera un vergel y su esmero a la hora de vestir las imágenes de la iglesia para los santos pasos de al semana santa. A Seña Amalia que iba a arrecife y les hacía los mandados a todos lo que le pedían algo, y aunque no sabía leer nunca se olvidó de nada gracias a los hilos que se amarraba en los dedos.

Recordó también la tradición musical de este pueblo, asegurando que los músicos de La Villa son los mejores, haciendo referencia a Sosto, Marcial Santisteban, Sindo a la batería, Olegario o Nono Ventura. "Es el único pueblo que contó con tres orquestas, y es que Teguise ha tenido muchos y buenos músicos, será por eso que nos llaman trompeteros".

En el Teguise de su juventud, Manolo rememoró las calles llenas de gente, "chicos y chicas que moceaban mientras paseaban por la calle José Betancort, en aquel momento todavía de tierra y menuda polvareda se levantaba", narró Fontes.

Cuando pasaba por delante de una carpintería a Manolo se le iban los ojos al banco, al serrucho y por eso cada vez que podía entraba al taller de Señor Agustín, a observar como trabajaba. Y así fue como descubrió su vocación que le llevó a aprender el oficio que ha desarrollado toda su vida. Haciendo puertas, muebles, escaleras, pérgolas ha llevado a su familia adelante, dando carrera a todos sus hijos.

En su pregón Manolo trasladó al público a un pueblo muy distinto del que hoy conocemos, un pueblo de pequeños negocios, los zapateros, las latonerías, las carpinterías, las pequeñas tiendas, los talleres de timples, las cantinas.

Desde hace treinta años Manolo forma parte del Rancho de Pascua de Teguise. "El mejor Rancho de Pascuas de Canarias", afirmó el pregonero, y es que ninguno, según Manolo, "ningún otro Rancho tiene el toque que tiene el nuestro y por supuesto nunca otros ranchos tuvieron voces tan bonitas como las de Manuel El Cojo o Zenón Ventura".

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, felicitó a Manolo Fontes y a Federico Padrón, "así como a todas aquellas personas que han esculpido la historia de nuestro pueblo, que ha demostrado una entrega y advocación total por lo suyo, por sus tradiciones y por sus costumbres y que hoy se erige como un pueblo empeñado en no perder sus tradiciones". Betancort recordó que "la devoción del pueblo de Teguise hacia la Virgen del Carmen viene desde hace más de trescientos años, y que estas fiestas se convirtieron en el centro mariano de la isla, acudiendo a su celebración cientos de lanzaroteños, para disfrutar de sus verbenas, fiesta religiosa y actividades culturales, como las famosas zarzuelas y obras de teatro del grupo Artístico de Teguise".

"Hoy, a las puertas de la celebración de nuestros 600 años de historia, invitamos a toda Lanzarote y a todos los que visiten nuestra isla, a presenciar y ser testigos de tan arraigada costumbre", concluyó el alcalde, que destacó lo significativo de esta edición del Carmen, "pues se convierte en antesala de la celebración de toda una serie de actos que con muchísima ilusión preparamos para celebrar el 600 aniversario de La Villa de Teguise".

La concejal de Cultura, Olivia Duque, agradeció la colaboración de todos los colectivos que se han volcado con la organización de unas nuevas fiestas del pueblo en honor al Carmen, y resaltó "el emotivo y sentido homenaje que se le dedicó en la noche de este jueves a Federico Padrón Morales, en reconocimiento a su trayectoria cultural".

La noche cerró con la actuación de la Coral Polifónica Villa de Teguise, con la colaboración de Yasuyo Tsuchiya en el Convento Santo Domingo de Teguise.

Este fin de semana, continuará el programa de actos, con el concierto de Música Moderna y Jazz, Casual Combo en la Plaza de Los Leones; y el sábado con el Recital Lírico en el Convento Santo Domingo. La V Edición de "Caminando Juntos...Siempre", caminata contra el abandono de los animales con subida al Castillo de Guanapay, tendrá lugar el domingo a las 18 horas, día que también se ha programado un taller de salsa en el Centro Sociocultural. Más información de las Fiestas del Carmen de Teguise 2017 en www.teguise.es.