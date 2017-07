Charo López y Rosa María Sardá protagonizan una comedia en Lanzarote

Lanzarote sigue encantando a la industria del cine, que prepara un nuevo rodaje cinematográfico en la Isla. En esta ocasión se trata de la primera película de la directora y guionista Ángeles Reiné, que protagonizarán las actrices Charo López ( Secretos del Corazón, Pasaje de Vida, Cuéntame cómo pasó) y Rosa María Sardá ( La Reina de España, Ocho apellidos catalanes, Maktub), según confirmó el pasado viernes el afamado productor grancanario Andrés Santana, que producirá la cinta.

El rodaje de la comedia está previsto se inicie a principios del próximo mes de octubre y tendrá una duración de unas cinco semanas. La trama, explicó Santana, se desarrolla en Lanzarote, aunque también se incluirá una semana de grabación en Edimburgo, ya que uno de los personajes del filme, la nieta de Charo López, vive en esa ciudad británica.

El argumento, idea de Reiné, se centra en la historia de dos mujeres mayores que interpretan Charo López y Rosa María Sardá, que viven juntas y deciden casarse con toda la complejidad que conlleva esa situación y las reacciones de sus respectivas familias. Los personajes de ambas se conocieron en el colegio, se atraían mutuamente, pero formaron sus propias familias, tuvieron hijos y enviudaron. A partir de ese momento comienzan a convivir juntas y a vivir su relación sin importarles lo que digan los demás.

Del reparto también formarán parte Candela Peña ( Días contados, Todo sobre mi madre, Una pistola en cada mano), Ingrid García-Jonsson ( Ana de día, Zona hostil, En las estrellas), Pilar Castro ( Historias del Kronen, Gordos, Los Serrano) y "un conocido actor del que aún no se puede desvelar su nombre", apuntó Santana.

Aunque la filmación se llevará a cabo en distintos rincones de Lanzarote, buena parte de ella se hará en una casa de la localidad costera de Playa Quemada, en Yaiza.

La elección de Lanzarote para el rodaje se debe, en palabras de Santana, al hecho de que "es un sitio que supone marcar la diferencia con la comedia española habitual para hacerla un poco más europea". Además, añadió, "la Isla es el lugar que siempre he pensado sería el perfecto para contar esta historia".

Reiné fue directora de proyecto de la exitosa serie de Antena 3 Televisión Doctor Mateo y también ha sido directora creativa de la serie Un golpe de suerte, de Tele 5. A su vez ha trabajado durante más de quince años en proyectos nacionales e internacionales como directora de cine publicitario y acumula un gran número de premios en festivales como Fiap, San Sebastian, Cannes, AD, New York y Chicago, entre otras citas, tal y como recoge en su perfil de LinkedIn. En el mismo señala también que en 2014 comenzó a escribir "la comedia de enredo Salir del ropero, actualmente en pre producción con la productora de Andrés Santana, en coproducción con Celtic Films Londres, con fecha de rodaje verano del 2017", en referencia al proyecto que finalmente desarrollará en Lanzarote en otoño de este año.

Entre otros trabajos, René también escribió en 2015 el argumento para el largometraje de animación Los árboles parlantes y el guión para el largometraje Viaje a Swan. Al año siguiente elaboró el guión de otra película, We are not going back.

El pasado año el cineasta francés Xavier Gens rodó en el pueblo costero de Tenésera (Tinajo) la película Cold Skin con la actriz Aura Garrido ( El Ministerio del Tiempo), basada en el libro La piel fría, del catalán Albert Sánchez Piñol. En esta coproducción hispano francesa Lanzarote se convirtió en un isla remota del océano cuyo faro es asediado por la noche por extrañas criaturas marinas. Está previsto que en octubre llegue a los cines.