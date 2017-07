Playa Blanca y Valterra celebran a partir del sábado las fiestas del Carmen

El pueblo de Playa Blanca en Yaiza y el barrio de Valterra en Arrecife inician esta semana la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Los festejos en Playa Blanca arrancan este sábado con el Encuentro de Música Popular Parranda Janubio con la presentación además del grupo Parranderos y Punto de Tenerife. El 16 de julio, será la misa y luego procesión terrestre a partir de las 19.00 horas para finalizar por la noche con el concierto de Manny Manuel y Ángel López, ex vocalista de Son By Four, en la Plaza del Carmen.

A lo largo de la semana hay actividades para niños, torneos de juegos tradicionales para adultos, actuaciones de vecinos y teatro de la compañía Losotroh, el miércoles 19, que presenta la obra 'La Leyenda de la Isla Quemada', a las 19.30 horas, en la calle Limones.

El viernes será la Noche de Baile y Parrandas con El Geito y Los Salineros de La Hoya, y la continuidad con verbena, mientras que el domingo 23 tendrá lugar la procesión marítima, a las 19.00 horas, y el concierto de Soraya.

En Valterra las fiestas arrancan también este sábado, a las 20.00 horas, con un pasacalle de gigantes y cabezudos animados por la 'Batucada Woman Batuca' desde el Centro Socio-Cultural hasta la calle José García Hernández. A continuación tendrá lugar el pregón a cargo de los hermanos Miguel y Francisco Cedrés, fundadores del grupo Los Coquillos en el Parque de Valterra para finalizar con la verbena de Lanzarote Swing.

El concejal de Festejos David Duarte afirma que estas fiestas son muy especiales por su tradición costera y por lo que la pesca supuso para muchas familias de la isla. El domingo 16 a las 19.30 horas tendrá lugar la procesión terrestre, mientras que la marítima será el domingo 23 a partir de las 18.00 horas desde el Hospital Insular.