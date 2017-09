Los trabajadores de Canal Gestión aplazan la huelga hasta el día 27

Los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote aplazan la huelga hasta el próximo día 27 y que convocaron el pasado mes de julio para hoy a las doce del mediodía. Representantes de la empresa, que gestiona el ciclo integral del agua en la Isla y que depende de la empresa pública Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de esa comunidad, se reunieron ayer con el comité de huelga para buscar una salida a la situación y acordaron crear una comisión para negociar el calendario laboral sin entrar a discutir el despido de los trabajadores. Es el segundo encuentro en los últimos días entre ambas partes, sin que hasta ahora se haya llegado a un acuerdo.

El aplazamiento de la huelga hasta el próximo día 27 viene justificado porque es el plazo que dio la Inspección de Trabajo para convertir los contratos en indefinidos. La huelga será indefinida pero parcial, por lo que no es necesario decretar servicios mínimos. Los paros se llevarán a cabo en todos los departamentos, tanto de atención al público como reparación de averías, producción, distribución y mantenimiento, entre las 12:00 y las 13:00 horas en los días impares.

La convocatoria se realiza por la intención de la empresa de no renovar los contratos de 69 trabajadores, que comenzaron a trabajar después de que la compañía asumiera la gestión del agua y no eran trabajadores de la antigua Inalsa ni de Aguas Filtradas. El comité de huelga considera que esos 69 trabajadores ya son indefinidos porque al Inspección de Trabajo les ha dado la razón, en el sentido de que los contratos se hicieron en fraude de ley porque son contratos de obra y servicio, mientras que la función que hacen no es temporal. Según señala el secretario insular de UGT en Lanzarote, César Reyes, "la Inspección de Trabajo ha instado a la empresa a que regularice esos contratos".

Los trabajadores plantean una reorganización la empresa y un plan de prejubilaciones, en caso de que sea necesario, pero en primer lugar consideran que se debe crear un organigrama funcional de la empresa que indique qué puestos están cubiertos y cuáles no.

Además de estos puntos, hay otras reivindicaciones por parte de la plantilla, que considera que la empresa está incumpliendo algunos acuerdos incluidos en el convenio, como las cartas de garantías de los trabajadores firmadas entre ambas partes en el convenio del año 2014 y el abono de los premios a la constancia, que consisten en unas cantidades que deben cobrar cuando se jubilen después de una cantidad de años trabajados en la empresa.

Durante las negociaciones no se harán efectivos los despidos, según indicaron anoche fuentes sindicales. Los trabajadores anunciaron la huelga en el mes de julio.