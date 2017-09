Una romería que quita el sueño

Mancha Blanca volvió a quedarse pequeña para recibir a los miles de peregrinos que como cada año asisten a pie hasta la ermita de la Virgen de Los Dolores. Y es que largas colas de peregrinos llegaban durante todo el día para estar con la patrona de Lanzarote. A las siete de la tarde comenzaba la tradicional ofrenda con la que los conejeros rinden tributo a la Virgen que paró la lava de los volcanes. "No duermo en toda la noche". Guillermo Tejera reconocía ayer que le resulta casi imposible conciliar el sueño en la víspera de la romería por la emoción que siente de ver a su patrona.

"No duermo en toda la noche". Es tanta la emoción que siente Guillermo Tejera cada vez que acude a la ofrenda de la Virgen de Los Dolores que la noche antes de la romería apenas duerme. Guillermo salía a primera hora de ayer a pie con su carro y un grupo de amigos del pueblo de San Bartolomé para asistir como cada año a la romería de Mancha Blanca. Y no venía con las manos vacías. En su carro se podía ver una calabaza de más de 20 kilos, un saco de papas, una caja de batatas y varias cajas más con alimentos que previamente había recolectado entre sus vecinos. "Ellos saben que siempre vengo aunque esté enfermo y me dan estos productos para la Virgen", afirmaba.

Miles de peregrinos participaron en la tarde noche de ayer en la romería de Los Dolores. Eran pasadas las siete de la tarde cuando los primeros romeros llegaban hasta la pequeño ermita donde les esperaba la patrona de Lanzarote. El que estaba emocionado era el párroco de Tinajo, Víctor Domínguez que después de seis años cambia de destino pastoral, concretamente a la parroquia de San Antonio Abad de Tamaraceite y la de Nuestra Señora de Fátima en Lomo de Los Frailes. "Me llevo en el corazón el respeto y la devoción que sienten los lanzaroteños por su Virgen", afirmaba a las puertas de la ermita mientras llegaban los primeros romeros.

Por su parte, el vicario de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera celebró el hermanamiento de los municipios de Teror (Gran Canaria, Betancuria (Fuerteventura) y Tinajo (Lanzarote) en el que se encuentran las respectivas patronas de las islas orientales, Nuestra Señora del Pino, la Virgen de La Peña y Los Dolores. "Una mujer que ha unido tres islas", apuntó.

Los que estaba bien servidos desde el inicio de la parranda era un grupo de vecinos de Teror que se habían traído en barco una caja de turrones, con todo tipo de viandas. Por supuesto, no faltó el pan y el chorizo de Los Nueces para poder aguantar toda la noche. "La caja de turrones la llevamos a la romería del Pino y es la primera vez que la traemos a Lanzarote", aseguraba Ángel Rodríguez. De Teror también acudieron como hace más de 20 años, Manolín Falcón y su esposa Loli Rodríguez (la hija de Adolfo para los que son de la villa mariana) "La primera vez que vinimos fue con la parranda Los Paperos y desde entonces prácticamente no hemos dejado de acudir", señalaba Manolín.

Desde Fasnia

Son muchos los canarios de distintas islas que tienen marcada en rojo la romería de Los Dolores. Mari Gutiérrez y Domingo González, del municipio tinerfeño de Fasnia no han dejado de venir a Lanzarote desde el año 2000. Y se juntan en la romería con la familia Martín de Tiagua que siempre van en su carreta con una representación del molino más famoso de esta localidad de Teguise. "Para nuestra familia la romería es algo muy importante", indica Erica Martín.

Una semana fue lo que tardó Carlos Tejera en realizar la carreta con las dos figuras gigantes de los míticos Novios del Mojón, creados por la artesana Doña Dorotea, a la que el Cabildo realizó un homenaje póstumo durante la Feria Insular de Artesanía. Tejera, junto a los Amigos del Calvario (uno de los barrios de Tinajo) recuerda que decidieron rememorar el homenaje que en el año 1977 la ya desaparecida agrupación Tingua-faya le brindó a una de las artesanas más reconocidas de Canarias que era natural de su municipio.

Salvador Hernández, del pueblo de La Asomada (Tías) también acudía como cada año a la cita con la Virgen de Los Dolores. "Venimos en promesa aunque también para disfrutar de la romería", indicaba tras haber venido a pie desde su vivienda. Los que también caminaron lo suyo fueron los vecinos del pueblo de La Tiñosa en Puerto del Carmen (Tías). Desde las nueve la mañana habían partido con su carro que portaba más de 200 kilos en alimentos y productos no perecederos. José Domingo Rodríguez encabezaba la comitiva en la que también estaban Honorio y Cheli.

'Careto', el camello más famoso de Canarias tampoco quiso perderse la romería, sobre todo, después de haber estado a principios de mes en la del Pino en Teror. Junto a 'Careto', que trabaja paseando turistas por las Montañas del Fuego en Timanfaya, estaba su inseparable Santiago Viñoly, (presidente de la Asociación de Criadores de Camello de la Raza Canaria) que además vino acompañado por el consejero de Agricultura del Cabildo lanzaroteño, Antonio Morales.

Fernando Clavijo y San Ginés

La comitiva institucional estaba presidida por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. El consejero de Turismo de Canarias, Isaac Castellano, el senador, Joel Delgado, la parlamentaria del PP, Astrid Pérez y la mayoría de los alcaldes de la isla también asistieron a la ofrenda, entre ellos, el de Haría, Marciano Acuña, el de Tías, Francisco Hernández, el de Teguise, Oswaldo Betancort.

Una romería que dio paso al tradicional Baile del Romero en la plaza de Los Dolores, que estaba completamente abarrotada. A partir de las seis de la tarde eran muchísimas las personas que acudían caminando hacia Mancha Blanca. Las cifras oficiales hablan de más de 20.000 personas a lo largo de toda la jornada. De hecho, después de concluir la ofrenda seguían llegando cientos de personas hasta la ermita de la patrona.

Las agrupaciones folclóricas Hautacuperche de La Gomera, Acorán de Tenerife, Dunas de Corralejode Fuerteventura y La Peña y Guanapay de Lanzarote fueron las encargadas de llevar la música y el baile a la romería. Sin olvidarnos de las parrandas que se formaron durante todo el recorrido.