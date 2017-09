Becas extra para alumnos brillantes

Doña Mercedes Medina (Tías, 1914) fue una maestra de escuela muy querida en Lanzarote. Era una referencia educativa en la capital de la Isla. Tanto, que si ella cambiaba de escuela y de barrio, sus estudiantes también lo hacían. "Iban alumnos desde el centro de Arrecife a dar clase a Titerroy cuando se trasladó allí, ayudaba a niños y niñas que tenían condiciones pero pocos recursos y se negó a dar clase por separado a los hijos de los militares", cuenta Juan Cruz, ex Director insular de educación y actual presidente de la asociación que lleva el nombre de la maestra, Mercedes Medina, y que persigue continuar con su legado.

La asociación nació hace cinco años, impulsada por la única hija de Mercedes, Maura Palarea, exprofesora de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de continuar con la obra y el espíritu educativo de su madre y para "facilitar medios que contribuyan a la promoción de la educación y de la investigación y al desarrollo de la cultura al servicio de todas las personas, así como fomentar la educación como medio de transmisión de valores humanos y desarrollo integral de las personas", tal y como señala la página web de esta asociación.

Dilenia acaba de comenzar en La Laguna el Grado en estudios ingleses, lo que antes se conocía como Filología Inglesa. Hizo el Bachillerato en el IES Arrecife y fue una de las dos candidatas a recibir la matrícula de honor. "Nos enteramos de las becas gracias a una sobrina y la pedimos", cuenta su madre, Carolina Bonilla. Su hija disfruta este año de una de las cinco becas que dio la asociación este curso.

La beca es compatible con la que da el Ministerio, que también la obtuvo, y con la que da el Gobierno de Canarias. Consiste en una ayuda económica de 300 euros al mes, pero a la vez consiste en mucho más. "No es una beca normal", señala Juan Cruz, que asegura que también se intenta "incorporar a los alumnos a esta gran familia y facilitarles ayuda de tipo práctico". Por ejemplo, a uno de los primeros alumnos que disfrutó de una beca de esta asociación y que ya terminó sus estudios y se ha incorporado al mercado laboral en Tenerife, le han llamado para intentar mediar o arreglar unos problemas que tiene uno de los nuevos con su piso de estudiante en La Laguna. "No sólo nos preocupamos por su vida académica sino también por su vida personal -dice Cruz-, nos van contando sus dificultades y así, si alguno tiene problemas añadidos podemos buscar más ayuda". De hecho, un alumno becado les escribió diciendo que iba a dejar los estudios porque no le alcanzaba el dinero "y se le dio un plus". "Otros tienen problemas con alguna asignatura y se les intenta ayudar", destaca.

"Mi hija se lo ha ganado a pulso, yo no he hecho nada", dice Carolina, la madre de Dilenia: "Ella lo ha puesto todo de su parte". Aún así, no era suficiente, y la beca de la asociación ha sido vital para sus estudios universitarios. "La asociación ha sido de mucha ayuda porque para mí ese dinero es un montón, con esa ayuda prácticamente puede pagar el piso y el transporte". Carolina cuenta que a su primera hija no pudo ayudarla todo lo que quiso con sus estudios y que ahora también pasa por un mal momento económico, ya que perdió el trabajo por problemas de salud después de una baja médica prolongada. Ayer, de hecho, pasó casi todo el día en el servicio de urgencias del Hospital. Su hija comparte piso con otros tes estudiantes y hasta ahora "va todo rodado", dice.

La asociación Mercedes Medina se nutre de sus propios fondos, del legado económico que dejó la maestra y que su hija ha decidido emplear en estas becas, pero también se nutre de donaciones de particulares y de empresas. Este año cuentan con la ayuda de tres empresas de la Isla: la bodega Vega de Yuco, la empresa de coches Cicar y Taba Control, que ejercen como mecenas "pero somos nosotros quienes decidimos el destino del dinero", señala Juan Cruz. "Cada año, ese dinero se reparte en función de las necesidades que detectamos", puntualiza.

La asociación informa en su página web tanto de sus actividades y sus reuniones con distintos actores del sistema educativo como de las convocatorias de becas y de novedades en el sector. A través de la página web asociacionmercedesmedinadiaz.es se puede contactar con la asociación también para hacer donaciones, preguntas, sugerencias, o incluso para unirse a su actividad.