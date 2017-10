El PP denuncia "los graves problemas" en los barrios por falta de alumbrado público

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife, ha vuelto a reiterar "los graves problemas" que existen en muchos barrios de la ciudad debido a ausencia o problemas con el alumbrado. "El alumbrado es un servicio público básico y no que es incomprensible que haya calles en Arrecife en las que las farolas no se encienden desde hace varios meses y otras en las que quedaron fuera de servicio hace semanas", afirma la concejala popular, Ángela Hernández. Para el PP no es la primera vez que se traslada este asunto al gobierno de PSOE, CC y PIL "pero, como pasa siempre, todo son excusas para no resolver esta situación".LA PROVINCIA