El pianista Tord Gustavsen abre en Jameos el Festival de Música Visual de Lanzarote

Los conciertos de la décimocuarta edición del Festival de Música de Lanzarote (FMVL) dieron comienzo el pasado sábado en el Auditorio de los Jameos del Agua con la actuación del pianista Tord Gustavsen, el batería Jarle Vespestad y la cantante Simin Tander que presentaron los temas incluidos en su trabajo What was said. Un concierto en el que demostraron por qué el trío que encabeza el joven pianista noruego está considerado como uno de los grupos de jazz de vanguardia más importantes del viejo continente.

Con sutileza y lirismo, pero también con intensidad interpretativa, Gustavsen, Vespestad y Tander repasaron las composiciones del primero, que deambulan entre la música sacra noruega, el free-jazz y la electrónica. Todo ello adornado con la voz de Simin, cantante germano-afgana, que logró con sus registros encandilar al público asistente a Jameos.

Gustavsen llevó las riendas de un concierto que por momentos invitó al recogimiento y a la introspección, pero que en otros se abrió a la luminosidad y tuvo pasajes de auténtica poesía musical y visual.

Según los datos ofrecidos por el Cabildo, alrededor de 300 personas disfrutaron de este primer recital del 14º FMVL, al que seguirán los de Anja Lechner y Francois Couturier (11 octubre, Jameos del Agua); Camerata Lacunensis (12 octubre, Convento de Santo Domingo, Teguise); Nils Petter Molvær (14 octubre, Jameos del Agua); Landscape Project (20 octubre, Cueva de Los Verdes); y Jóhann Jóhannson (21 de octubre, Jameos del Agua). El Festival está organizado por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.