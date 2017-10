Centros Turísticos rechaza ejecutar el acuerdo de la oposición para desbloquear el conflicto laboral

El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote rechazó hoy sin la presencia de los representantes de la oposición en el Cabildo de Lanzarote, que no acudieron a la sesión, ejecutar el acuerdo plenario del pasado 9 de octubre, aprobado por los catorce consejeros de la oposición (cinco del PSOE, tres de Podemos, tres del PP, dos de Somos Lanzarote y uno de Ciudadanos) para desbloquear el conflicto de los CACT. Tampoco acudió el representante del Comité de Empresa. , aprobado por los catorce consejeros de la oposición (cinco del PSOE, tres de Podemos, tres del PP, dos de Somos Lanzarote y uno de Ciudadanos) Es la segunda vez que oposición y Comité de Empresa 'plantan' al Consejo de Administración. La primera fue el pasado 5 de octubre en la que se iba a votar un acuerdo que contaba con el respaldo de ambos con el fin de acabar con la huelga, para lo que habían solicitado una sesión extraordinaria de dicho consejo. La oposición consideró entonces "una falta de coherencia y de respeto al funcionamiento de este órgano y a sus consejeros" la celebración del consejo. San Ginés agotó el plazo legal para convocarlo, pese a que podía haberlo hecho a finales de agosto, consideró la oposición, que se quejó de que se comunicase la nueva convocatoria a los miembros con menos de 24 horas de antelación.



El presidente del Cabildo y del Consejo de Administración de los CACT, Pedro San Ginés (CC), con mayoría en ese órgano, aseguró tras la reunión que entiende que "no es lo mismo la responsabilidad en un pleno que en un Consejo de Administración, que habría de ejecutar el acuerdo y eso es lo que ha pesado". Añadió que "estábamos dispuestos a delegar en el representante del PSOE [Marcos Bergaz] si hubiese asistido y asumido esa responsabilidad, pero a la vista de todos los informes que había antes del pleno, fundamentalmente, el informe inequívocamente desfavorable de Intervención del Cabildo al acuerdo en los términos planteados y otros dos posteriores, uno de los cuales [el de un despacho de abogado privado], que advertía de la posible comisión de delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos en caso de ejecutarse el acuerdo".



San Ginés indicó que existe un segundo informe, entregado hoy a los miembros que asistieron al Consejo de Administración y firmado por tres de los letrados de los Servicios Jurídicos de la corporación insular que determina "la ineficacia de ese acuerdo por cuanto su validez queda destruida por la advertencia de nulidad de pleno derecho". Por lo tanto, "con esos cinco informes, en modo alguno el Consejo de Administración puede aprobar la ejecución de ese mandato plenario".

"Sin motivos" para los ceses

El Consejo de Administración se reunió un día después de que el consejero delegado del Ente Público Empresarial Local (EPEL) que gestiona los CACT, José Juan Lorenzo, denunciara en el juzgado a los catorce consejeros de la oposición por coacciones y amenazas, al obligarle a ejecutar un acuerdo "ilegal" en referencia a la propuesta aprobada el pasado 9 de octubre. Uno de los puntos del documento recoge el cese de Eugenio y del consejero de Turismo y del Consejo de Administración de los CACT, Echedey Eugenio (aún de baja médica) en 48 horas si no materializan lo acordado por la mayoría del pleno del Cabildo, institución en la que el grupo de gobierno (CC, PIL y NC) están en minoría con tan solo nueve miembros frente a los 14 de la oposición. Al respecto, San Ginés indicó que "también hemos pedido un informe jurídico, el cual deja muchas dudas de que esto pueda ser así, entre otras cosas, porque Eugenio y Lorenzo representan a CC y al gobierno y la oposición no es ninguna de las dos cosas". No obstante, admitió San Ginés, "es cierto que los estatutos de la EPEL hablan de resolución motivada para ejecutar los ceses, pero aquí no hay ningún motivo para cesarlos, ni todo lo contrario".



Por otro lado, sobre la posibilidad de que el Comité de Huelga reactive la movilización en los CACT, paro que se suspendió el pasado 3 de septiembre, San Ginés dijo que "la huelga es un derecho que tienen los trabajadores, pero quiero creer que han tomado buena nota de que han sido utilizados y tal y como dice la interventora del Cabildo, este conflicto tiene que tener una resolución judicial y hay que esperar a que se resuelvan las demandas individuales interpuestas porque la única sentencia que ha habido al respecto se está cumpliendo y eso es lo que dicen los informes jurídicos".