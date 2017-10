Cinco investigados por el permiso de una gasolinera en el Sur

Los cinco integrantes del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote que el 3 de diciembre de 2008 acordaron conceder la calificación territorial positiva para la construcción de una gasolinera en la carretera que une Playa Blanca y la rotonda de Maciot (Yaiza), declararon ayer en el Juzgado de Instrucción Nº3 de Arrecife en el marco de la investigación abierta por presunta prevaricación tras la denuncia presentada en 2016 por la Asociación de juristas por la defensa de la legalidad y las garantías del proceso Jiménez de Asúa, que ejerce la acusación popular en este caso, al entender ese colectivo que dicha calificación se otorgó con un informe jurídico negativo de la letrada del Cabildo Joana Macías, quien se ratificó en su contenido en la propia institución y en la testifical en el juzgado durante la fase de de instrucción de este procedimiento.

Los socialistas Manuela Armas, Carlos Espino y Juan Félix Eugenio, el nacionalista Juan Carlos Becerra (PNL) y el insularista Ramón Bermúdez (PIL), integrantes del Consejo de Gobierno Insular en ese momento, coincidieron en negar este martes ante el juez que hubieran prevaricado al entender que el informe de Macías estaba basado en "criterios subjetivos", según el denunciante. Ninguno de ellos ostenta cargos públicos en la actualidad.

El PSOE y el PIL mantenían un pacto de gobierno en la corporación insular con Manuela Armas en la Presidencia de la institución y el PNL estaba en la oposición, a la que representaba en el Consejo de Gobierno Insular cuando se aprobó conceder por unanimidad la calificación territorial para la construcción de la estación de servicios a Combustibles Canarios S.A. dentro de la tramitación del expediente promovido por el exalcalde de Yaiza Honorio García Bravo. La gasolinera no llegó a construirse.

La investigación de esos hechos forma parte de la pieza separada que surgió por ampliación de denuncia a raíz de otro presunto delito de prevaricación continuada y cohecho, por el que es investigado el exconsejero de Política Territorial del Cabildo Carlos Espino al que el empresario Luis Lleó acusó de retrasar de forma "intencionada y maliciosa, con el único objetivo de perjudicar sus intereses y no plegarse" ante el entonces responsable de Política Territorial, el permiso que había solicitado para dos gasolineras en la misma carretera en la que se autorizó a escasos 500 metros la de García Bravo, "logrando con ello frustrar las expectativas de los negocios" de Lleó, "en clara represalia y venganza", según se recoge en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

Lleó denunció también en esa misma actuación presentada en 2011 , con Jiménez de Asúa a su vez como acusación popular y que lleva el Juzgado de Instrucción Nº4 de Arrecife, que Espino, presuntamente, le había pedido 150.000 euros para agilizar los trámites de calificación territorial, pretensión que Espino ha negado.

Las dos gasolineras de Lleó, promovidas a través de la empresa Focus Lanzarote S.L. tampoco llegaron a edificarse, a pesar de que sí obtuvieron autorización cuando Espino ya no estaba en el cargo.

En el caso de la gasolinera Combustibles Canarios S.A., en el que Lleó no es parte, asegura la acusación popular y denunciante del caso, "existe informe jurídico negativo que de forma clara y palmaria acredita que la concesión de la calificación territorial se otorgó de forma contraria a la legalidad vigente y vulnerando los más esenciales principios básicos, a sabiendas de su ilegalidad". En ese mismo informe negativo, con fecha de 4 de noviembre de 2008, se recoge que "no se cumplen con los condicionantes para ubicar la actuación proyectada en suelo rústico, pues se trataría de un uso no tolerado para esta clase de suelo".

Aclaraciones

Ninguno de los cinco investigados por supuesta prevaricación contestó a las preguntas del abogado de la acusación popular, José Zambrano, pero sí a las de sus letrados y el juez. La expresidenta insular Armas aseguró tras concluir su declaración que "los informes para conceder la calificación territorial eran positivos, entre ellos los del Consejo Insular de Agua y el ayuntamiento". En relación al de Macías explicó que "la jurista en su momento hizo unas notas informativas en las que daba dos opciones, que se diera sin más requisitos [la calificación territorial] o bien que se contemplaran una serie de cosas. Y cuando se le solicitó que clarificara, ella dijo que consideraba que existían muchas gasolineras en Lanzarote y que sería conveniente no darla y en ese sentido, con esa opinión que creemos es subjetiva, el informe era desfavorable, pero no positivo ni negativo".

Armas recordó que "el mismo departamento del Plan Insular de Ordenación había otorgado dos licencias anteriores a otras gasolineras sin haberse producido cambio normativo. Por lo tanto, para cambiar su criterio se tendría que haber basado en algo como un cambio legislativo".

Por su parte, Espino defendió su actuación en base a que "los informes son interpretables" y a "la corrección de la interpretación del informe" de Macías.

Becerra manifestó que "todas las decisiones que he adoptado mientras estaba en política las he tomado en la creencia de que estaba haciendo lo correcto".

El abogado de la Asociación Jiménez de Asúa consideró que los cinco investigados "se pusieron de acuerdo" para alegar la pasada jornada ante el titular del Juzgado de Instrucción Nº3 que el informe de la jurista estaba basado en "criterios subjetivos" y lo mismo hicieron, según Zambrano, las defensas de cada uno de ellos. Añadió que a las preguntas de sus letrados, los investigados indicaron que "no tenían ningún interés en favorecer a nadie ni en perjudicar a otros".

Preguntado por este periódico sobre los hechos, García Bravo declinó ayer hacer declaraciones al respecto. "No tengo nada que decir", aseveró.