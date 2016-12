Autorizadas 98 fiestas para Nochebuena y Fin de año en la capital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido un total de 98 autorizaciones para la realización de fiestas con motivo de las fechas navideñas los días 24 y 31 de diciembre. La cifra es provisional ya que el Consistorio está pendiente de confirmar otros 12 permisos.

El Servicio de Actividades Clasificadas, dependiente del área de Urbanismo, ha denegado 12 solicitudes debido a la falta de algún tipo de documento o a la renuncia por parte de los empresarios del permiso solicitado. Otras 12 solicitudes han sido rechazadas también por el Ayuntamiento por haber sido presentadas fuera de plazo.

El número de solicitudes ha aumentado con respecto al año anterior, en 2016 han sido finalmente 134 frente a las 82 peticiones de 2015. Otra de las novedades es que descienden el número de establecimientos en el que se van a organizar fiestas, 66 locales frente a los 75 que lo solicitaron en el año 2015. Sin embargo, para este año la mayoría de los locales y promotores se han decantado por solicitar permisos para realizar fiestas los dos días señalados, 24 y 31 de diciembre. Del total de solicitudes pedidas al Ayuntamiento, tan solo hay ocho permisos para celebrar una única fiesta en Nochevieja.

La mayor parte de las peticiones corresponden a ampliaciones de horarios de establecimientos que cuentan con licencia municipal de apertura de actividad clasificada musical y de restauración o han presentado la declaración responsable con proyecto y certificado técnico para dicha prórroga.

Algunas de las celebraciones más numerosas son las del Real Club Victoria (con un aforo permitido para 490 personas), Los Jardines de Tafira (395), Las Brujas (2.000 para el día 24 y 900 para el 31 de diciembre), el hotel Santa Catalina (1.300), el Club Náutico (3.666) o la sala San Borondón del Auditorio Alfredo Kraus (800).

El plazo de presentación de solicitudes ha permanecido abierto desde el día 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Las fiestas de Navidad y Fin de Año que sean autorizadas deberán finalizar, como máximo, a las 06.00 horas y contarán con media hora para su desalojo.

Aquellos establecimientos que no hayan comunicado o no hayan presentado su solicitud dentro del plazo establecido, no quedarán habilitados para llevar a cabo ni la ampliación del horario ni la celebración de la fiesta los días 24 y 31 de diciembre.