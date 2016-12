Una noche para María Mérida y una Casita para los duendes navideños

La Navidad no empieza hasta que Los Gofiones se suben al escenario de Santa Ana. En esta ocasión lo hicieron acompañados de la cantante herreña María Mérida, con el espectáculo Toda una vida. Los espectadores, que llenaron la histórica plaza, pudieron escuchar en la característica voz temas como Tamadaba o Siete rosas.

Pero la cercanía de las fechas más señaladas de las fiestas trajo otras novedades durante el día de ayer. Por la mañana, se inauguraba en la calle Perdomo, número 17, la Casita de la Navidad, una iniciativa impulsada por la Fundación Cepsa. El acto de inauguración contó con la presencia de la gerente de la Asociación de la Zona Comercial de Triana, Delia Rodríguez; y la responsable de Comunicación y Acción Social de Cepsa en Canarias, Belén Machado, quien agradeció la "predisposición y colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como de la empresa Taoyo SL, en la figura de su responsable, Juan Carlos Rodríguez Díaz, responsable de Taoyo SL, quien ha cedido temporalmente el inmueble para acoger la Casita de Navidad.

Este espacio navideño funcionará como ludoteca infantil en la que los padres podrán dejar a sus hijos, de entre 3 y 12 años, con divertidos monitores, mientras se toman un respiro, realizan las compras típicas de estas fechas o, simplemente, destinan ese rato libre a otra tareas. Unos 200 niños podrán disfrutar cada día, y hasta el 5 de enero, de este espacio ambientado en la Navidad, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Durante la hora y media que podrán permanecer en el espacio, los menores realizarán un recorrido por varias estancias, en cada una de las cuales se desarrollará una actividad diferente: juegos musicales, microrrelatos navideños, bailes, manualidades y talleres ambientados en estas fiestas no faltarán en la oferta de entretenimiento. Todo ello divididos en grupos de 15 menores y acompañados en todo momento por los monitores de la Casita.

Como ya es tradición en las actividades navideñas que Cepsa lleva desarrollando en la capital grancanaria desde hace años, La Casita de la Navidad tendrá, también, un fin solidario. Todo lo recaudado por la entrada, que tendrá un precio simbólico de dos euros, a modo de donativo, será entregado a diversas entidades no lucrativas de la Isla.

Y como las citas no paran, el Ayuntamiento anunció ayer que ha concedido un total de 98 autorizaciones para la realización de fiestas con motivo de las fechas navideñas los días 24 y 31 de diciembre. La cifra es provisional ya que el Consistorio está pendiente de confirmar otros 12 permisos.

El Servicio de Actividades Clasificadas, dependiente del área de Urbanismo, ha denegado 12 solicitudes debido a la falta de algún tipo de documento o a la renuncia por parte de los empresarios del permiso solicitado. Otras 12 solicitudes han sido rechazadas también por el Ayuntamiento por haber sido presentadas fuera de plazo.

El número de solicitudes ha aumentado con respecto al año anterior, en 2016 han sido finalmente 134 frente a las 82 peticiones de 2015. Otra de las novedades es que descienden el número de establecimientos en el que se van a organizar fiestas, 66 locales frente a los 75 que lo solicitaron en el año 2015. Sin embargo, para este año la mayoría de los locales y promotores se han decantado por solicitar permisos para realizar fiestas los dos días señalados, 24 y 31 de diciembre. Del total de solicitudes pedidas al Ayuntamiento, tan solo hay ocho permisos para celebrar una única fiesta en Nochevieja.

La mayor parte de las peticiones corresponden a ampliaciones de horarios de establecimientos que cuentan con licencia municipal de apertura de actividad clasificada musical y de restauración o han presentado la declaración responsable con proyecto y certificado técnico para dicha prórroga.

Algunas de las celebraciones más numerosas son las del Real Club Victoria (con un aforo permitido para 490 personas), Los Jardines de Tafira (395), Las Brujas (2.000 para el día 24 y 900 para el 31 de diciembre), el hotel Santa Catalina (1.300), el Club Náutico (3.666) o la sala San Borondón del Auditorio Alfredo Kraus (800).

El plazo de presentación de solicitudes ha permanecido abierto desde el día 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Las fiestas de Navidad y Fin de Año que sean autorizadas deberán finalizar, como máximo, a las 6.00 horas y contarán con media hora para su desalojo. Aquellos establecimientos que no hayan comunicado o no hayan presentado su solicitud dentro del plazo establecido, no quedarán habilitados para llevar a cabo ni la ampliación del horario ni la celebración de la fiesta los días 24 y 31 de diciembre.