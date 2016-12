´Serina´, ´Sito´, ´Zack´, ´Kaos´ y ´Naomi´ vuelven a Escaleritas

Mientras la joven y juguetona tigresa blanca Serina y su padre Sito toman el sol en la zona de recreo, su compañero Zack está repanchingado todo lo grande que es en su jaula, donde no mueve ni una pestaña por mucho que haya gente desconocida observándole. "A veces, cuando duerme, se chupa la zarpa como un niño", cuentan quienes le conocen bien. A su izquierda, también descansa Naomi, la pantera negra que no se molesta ni en bajar de las alturas para conocer a los extraños que apenas ven un enorme gato oscuro recostado. El espíritu de Kaos es más de lo mismo, si bien en un gesto de generosidad exhibe su melena blanca en todo su esplendor, eso sí, sin incorporarse más de lo necesario. Se nota que están tranquilos junto a los suyos, de nuevo en Escaleritas. No hace falta mirarles mucho para darse cuenta de que ni la polémica, con idas y venidas en las declaraciones de varios concejales, ni la presión de las redes sociales, van a sacarles de su siesta.

Fue la pasada noche del martes cuando los cinco felinos volvieron al Cirkus Kaos, después de haber permanecido en Ingenio unos días. Un hecho del que se arrepiente el propietario del negocio, Kike Polo, quien aseguró ayer haber cometido un error al habérselos llevado de su entorno. "Ha sido un sufrimiento, tanto para mí, que he pasado noches sin dormir, tanto para ellos porque estaban allí solos y no estaban bien, no estaban comiendo bien", explicó. Es por eso que, siguiendo las recomendaciones de los veterinarios que trabajan con el circo, tanto en Las Palmas como en Madrid, así como las de la asistente veterinaria que viaja con ellos, decidieron volver a traer a la capital a los cinco felinos. "No estamos cometiendo ninguna ilegalidad al tener con nosotros a los animales. Tuvimos que sacarlos de aquí por la presión", aclaró Polo.

Y es que desde su llegada a principios de mes a la capital, las críticas han sido numerosas y no tardaron en llegar a las redes sociales junto a los vídeos con imágenes de los tres tigres blancos, el león del mismo color y la pantera negra en sus jaulas. Esto provocó la reacción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que anunció, en boca de Inmaculada Medina, en su cuenta de Facebook, que Salud Pública iniciaría una investigación, ya que en el pleno del pasado 30 de septiembre se firmó una declaración institucional en la que se rechaza el desarrollo de circos itinerantes con animales en el término municipal. También la concejala de Sostenibilidad y Limpieza, Pilar Álvarez, mostró su rechazo a este tipo de actividades en su Facebook y prometió impulsar la ordenanza, que aún no se ha elaborado, a pesar de la aprobación de la moción en la sesión plenaria.

Los técnicos municipales se personaron la semana pasada en el recinto, aunque a su llegada ya no estaban las fieras. "Yo nunca les obligué a que se los llevasen de la ciudad", apuntó Inmaculada Medina quien aseguró que hasta que no se apruebe la ordenanza, desde el Consistorio no se puede hacer nada más. Si bien señaló que en el Cirkus Kaos, que estará en la ciudad hasta el 8 de enero, se está cumpliendo con toda la normativa. "Lo que se prohibe aquí es que se realicen espectáculos con los animales y no que los tengan, por eso entiendo que al haberlos traído de vuelta están cumpliendo con su responsabilidad como cuidadores".

Algo que precisamente fueron a corroborar ayer por la mañana la Policía Local y la veterinaria del Ayuntamiento quien, según asegura el propietario del circo con el respaldo de Medina, les ha felicitado por el buen estado en el que se encuentran las fieras. "Nosotros estamos en contra del maltrato animal y aquí no usan palos, látigos o se les hace pasar por aros de fuego. Ellos participan en un show de magia donde trabajan sueltos como así ha podido comprobar el Seprona y la policía", arguyó Polo. Y precisamente esta función es la que se sacó de la oferta circense preparada para la capital grancanaria para esta temporada. "Después de que se aprobara en el pleno la declaración institucional, yo le firmé a la Concejalía de Distrito, que es la que nos concede la autorización de instalación, una declaración jurada que garantizaba que la producción artística del circo no iba a contener actos con animales en esta temporada ni iban a ser expuestos ante las personas que vienen al recinto. Urbanismo nos pidió todos los proyectos técnicos, de seguridad... Y en ningún momento se nos dijo que no podíamos tener animales en el terreno", contó Sergio Peñate, representante del Cirkus Kaos, quien señaló que están "muy agradecidos al Ayuntamiento por las facilidades y la colaboración que les ha dado".

Asimismo, Peñate recordó que la normativa municipal vigente sobre la Protección y Tenencia de animales contempla que estos podrán estar presentes siempre que se disponga del permiso del órgano competente del Consistorio y de la autorización del Gobierno de Canarias, con el que también cuentan para poder transitar con los felinos. "Ellos han cumplido con toda la normativa", apostilló el abogado que ha contratado la directiva del negocio circense, Paulino Montesdeoca. Si bien la polémica de los últimos días, además del traslado de Serina, Sito, Zack, Kaos y Naomi se ha traducido en pérdidas económicas.

Disminución de la asistencia

"El año pasado, en Gran Canaria, tuvimos 97.000 espectadores y en la capital tuvimos un éxito increíble, por lo que decidimos volver en Navidad pero, en tres semanas que llevamos, apenas hemos recibido la asistencia de 1.000 personas", contó el representante. De ahí que Kike Polo pida que "se regularice la situación y no se prohiba", ya que desde su punto de vista se escucha a veces a una "minoría muy legítima" que en ocasiones "habla con desconocimiento", como "cuando dijeron que la jaula que tenemos de recreo para que hagan ejercicio es para exhibirlos".