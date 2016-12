Los miembros del tripartito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria felicitaron ayer la Navidad a los medios de comunicación en un encuentro en el que insistieron en el buen clima y las aguas mansas que fluyen en el pacto entre PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias. Dio tiempo hasta para la lírica.

"Y ahora, voy a leer un poema", amenazó Javier Doreste. "Nooo", se quejó Pedro Quevedo. Augusto Hidalgo acababa de asegurar que se siente "orgulloso" del buen rollo que reina en el pacto de gobierno de la ciudad, y le tocaba intervenir al concejal de Urbanismo ante los medios de comunicación reunidos en el Palacete Rodríguez Quegles. "Ya van dos años del tripartito gobernando / y de los males y daños que el PP estuvo anunciando / ninguno se ha dado en la ciudad / lo que nos permite desear a la prensa hablada y escrita / esperando que sea justa y estricta, feliz Navidad". Y así, con rima asonante, llegó el rapsoda y mandó parar, como dice la canción.

Se lo han puesto fácil Fernando Clavijo y Patricia Hernández a los socios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al lado de la turbulenta relación política en el seno del Ejecutivo autónomo, que ayer terminó de explotar por los aires, cualquier entente parece cordial. El secreto, según el alcalde socialista, es que son conscientes de que, aunque tengan "distintos prismas", no les queda otra que ser "capaces de gestionar juntos", porque ha pasado la época de las mayorías absolutas, y las "fuerzas de progreso" están condenadas a entenderse.

La oposición asegura que no es tan perfecto el idilio. Juan José Cardona, portavoz del Partido Popular, está convencido de que las tres patas de la mesa sacrifican la eficiencia de la gestión en pos de la paz, todo por "mantener la silla". Pero el grupo de gobierno defiende que los "agoreros" -en palabras de Quevedo, el de Nueva Canarias, no el del Siglo de Oro- no han podido con su voluntad de "trabajar por la ciudad".

La cosa va de aprovechar "sinergías", aunque sean dispares sus sensibilidades, según Doreste. Hidalgo sigue con el discurso de que han "cogido el toro por los cuernos" para sacar adelante "el gobierno para los ciudadanos". En eso del toro discrepan sus oponentes políticos, que argumentan que los proyectos que se han puesto en marcha no son más que los heredados y que, en la práctica, no existe una idea clara del rumbo que tomará el Consistorio en los próximos años.

No lo ven así los tres hombres que ayer se pusieron delante del micrófono para dejar claro lo bien que se llevan. "Y esto es así, esta es la verdad", recalcaba Quevedo, junto a Hidalgo y Doreste y ante el temor de los presentes de que se arrancaran con un villancico, dada la fraternidad.

El trío augura un futuro pro-metedor al pacto. Confiesan que discuten, sobre todo por "las perras" para sus áreas, pero luego llegan a acuerdos. Por delante, dos años largos para demostrar si la poesía supera la próxima campaña electoral.