Las 21 palmeras taladas de noche y sin avisar se sustituirán por otras 18

Las 21 palmeras Caryota que fueron taladas el pasado lunes de noche y sin avisar serán reemplazadas por 18 ejemplares de palmas reales, según informó ayer la concejala de Parques y jardines, Inmaculada Medina, que justificó las horas de la actuación para no interferir en el elevado tráfico que circula por la avenida Juan XXIII.

Medina rechazó las acusaciones de tala indiscriminada y con nocturnidad lanzadas por vecinos y el grupo Protesta Las Palmas de GC, así como por la asociación Adapa Canarias-Defensa del Árbol y Paisaje de Gran Canaria. La edila sostuvo que dichas palmeras, que fueron plantadas en 1995, habían "cubierto ya su ciclo de vida". "No se trata de una tala indiscriminada. Es bastante discriminada, porque se han talado 21 palmeras, que tienen su tiempo biológico y el tiempo biológico de estas caryotas se ha agotado, porque es un árbol que cuando se planta, su fruto empieza a crecer en el cogollo de la palmera y va creciendo hacia abajo, y una vez que llega abajo del todo, la palmera deja de dar frutos y muere", señaló.

Añadió que "ante los posibles peligros de inestabilidad o de que pudieran venirse abajo, se ha hecho una tala bastante discriminada, porque la hemos concentrado en estas 21 palmeras", situadas en la acera derecha, en dirección a la Avenida Marítima. "Ante el riesgo de caídas y posibles daños personales, estoy dispuesta a recibir todas las críticas por talarlas", dijo.

En cuanto a las críticas de los vecinos que no fueron avisados de que se iba a producir la tala, Medina dijo: "No se ha hecho por la noche, con nocturnidad y alevosía. Lo hemos hecho a esa hora porque es una vía de mucho tránsito de vehículos y para no perturbar el tráfico".

El servicio de Parques y Jardines, indicó, preparará ahora el suelo, quitará los troncos de las palmeras taladas y plantará 18 palmeras reales. "Aquí no hacemos talas por capricho y mucho menos, con nocturnidad y alevosía", declaró. Una media de 125 palmeras se caen o son taladas cada año en la ciudad.