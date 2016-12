El Ayuntamiento y la Policía Local cierran un acuerdo para racionalizar los horarios

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los representantes sindicales de la Policía Local capitalina acaban de sellar un acuerdo para establecer la llamada Instrucción Horaria de los próximos dos años, una herramienta de trabajo que establece y planifica con antelación los horarios laborales de estos agentes para racionalizarlos y permitir una mejor conciliación entre su trabajo y su vida familiar. Este acuerdo se limita a regular los horarios y no tiene ninguna implicación económica para las arcas del Ayuntamiento.

El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, valoró el acuerdo alcanzado "por unanimidad" con los sindicatos y destacó que esta Instrucción Horaria permitirá una mejor planificación de los horarios de trabajo de los policías locales. "Gracias a este acuerdo, que por primera vez se firma para dos años, vamos a conseguir que los agentes puedan organizar con más tranquilidad y antelación sus jornadas de trabajo y sus libranzas ya que esta Instrucción incluye un listado de los eventos más importantes de la ciudad del próximo año en los que es necesario reforzar la presencia policial", explicó Regidor, "esta previsión no sólo permitirá planificar mejor las horas extra de los diferentes servicios de la Policía, lo que mejorará notablemente la conciliación entre la vida laboral y familiar de los agentes, sino que también mejorará los servicios que prestan a la ciudadanía varias unidades de este cuerpo de seguridad".

La Instrucción Horaria recién acordada entre el Gobierno Municipal y los trabajadores, regula las jornadas de trabajo y los horarios de los agentes de la Policía Local y establece el régimen de compensaciones por horas extra trabajadas, así como la justificación de ausencias. También permitirá este nuevo acuerdo que, por primera vez, se regule de forma ordenada la asignación de las horas extraordinarias que, según denunciaban los propios sindicatos, hasta la fecha era una fuente de conflictos al considerar estos que no se seguía un criterio unificado. A partir de ahora tendrán preferencia a la hora de asignar estos servicios extraordinarios los agentes que menos horas extra tengan acumuladas.

La nueva Instrucción Horaria da solución también a antiguos problemas de algunas unidades policiales que no podían prestar un mejor servicio a los ciudadanos por disponer de unos horarios limitados o poco adaptados a la realidad de su ocupación. Es el caso de la Unidad de Policía Judicial, que a partir de ahora, y en su gran mayoría, prestará servicio por las mañanas coincidiendo con los horarios de trabajo de los juzgados. También mejorará los horarios de servicio de la Unidad de Atestados, y permitirá a los agentes del turno de noche poder realizar prácticas de tiro en horario de mañana, una posibilidad que hasta ahora no tenían recogido.

"Agradecemos al concejal Regidor, y a todo el Gobierno Municipal, la buena disposición y colaboración que han mostrado para llegar a este acuerdo porque desde el principio han entendido que teníamos un problema con los horarios y los turnos y lo han querido arreglar", explicó el portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, "lo más importante de este acuerdo es que hemos conseguido regular los horarios para hacerlos más eficientes a coste cero, sin que le cueste al Ayuntamiento ni un solo euro".

El presidente de la Junta de Personal y representante del sindicato CCOO en la Policía Local, Iván Jiménez, también calificó de "altamente positiva" el acuerdo cerrado con el Gobierno Municipal. "El acuerdo ha sido total por ambas partes y tanto los trabajadores como la administración salimos beneficiados con el mismo. Es sin duda la mejor Instrucción Horaria que se podía haber negociado", señaló Jiménez, "con esta Instrucción ya un policía puede planificar sus turnos y horas extra de un año entero por lo que la conciliación familiar está garantizada. Hay que agradecer la buena fe negociadora de este equipo de gobierno para llegar a una acuerdo consensuado y no por imposición, como se hacía en el mandato anterior".