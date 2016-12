El falso ´Multadrón´ de la Policía Local

El 28 de diciembre no es un día recomendable para hacer grandes anuncios, las inocentadas esperan agazapadas en cada esquina, sobre todo de las redes sociales. De repente, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Roque Mesa (@RoqueM26) se despedía de la afición grancanaria "rumbo al Shanghai SIPG". Burger King se la pegó a algunos medios de comunicación con su decisión de añadir una 'u' a su nombre "para el público español". Arbeloa fichaba por el Barcelona, Morientes por el Sabadell... Y la Comunidad de Madrid ofrecía al Atlético jugar en el Bernabeu "tras no poder autorizar el proyecto en La Peineta". Pero esto no es nada comparado con el inquietante caso del Multadron.

El Twitter de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria (@PoliciaLPA) presentó ayer un supuesto proyecto que iba a revolucionar el control del tráfico de la capital. Un dron que se encargaría de "captar exceso de velocidad, la conducción irregular y el uso del móvil", con "identificación de matrícula" incorporada. Pues no, no era real, era una broma propia del día de autos, pero tan currada que, por momentos, algunos nos la creímos. Inocentes.

La sofisticación del engaño llevó a sus creadores a subir casi una decena de tuits, cada cuál más delirante. En el segundo mensaje, aparece incluso una foto de familia en la que se ve sonriente a la directora de Seguridad, Eulalia Guerra, y se especifica que "tras la fase de formación de pilotos" el dispositivo "ya vuela en prácticas". La presencia Guerra dio verosimilitud a la historia del dichoso cacharro, pero había más. Imágenes aéreas e incluso un pequeño vídeo en el que se ve a un agente que visualiza en su pantalla de ordenador las imágenes que, supuestamente, le envía el Multadron.

Pero hete aquí que había que dar un final dramático al argumento, como si los personajes de la farsa tuvieran vida propia. "Sabíamos que podía pasar: segundo vuelo y primer accidente. Ha aterrizado en La Cícer tras previa colisión. No consta impacto con humanos". Y más tarde: "Acudimos al lugar con efectivos de #BomberosLPA dado que se han producido daños en la zona del Auditorio y se desconoce el alcance". Quizá aquí el invento se salió un poco de madre, las palabras "accidente", "daños", "se desconoce el alcance" podían inducir a error.

Luego, una imagen del dron sobre la arena echando humo y la estrella del sainete: una foto de la estatua de Alfredo Kraus con daños en la cara que, supuestamente, ha producido el impacto, por obra y gracia del Photoshop. "No hay heridos. Estamos en el lugar con #BomberosLPA y Patrimonio", tranquiliza el tuit.

Cerca del final en el que se desface el entuerto, aún les quedaba una última bala. "Bueno, importante es que no hay que lamentar heridos, pese a los daños. El proyecto Multadron consta de 3 dispositivos, este se va al taller", con la ilustración del artilugio roto.

Una hora después de colgar el primer tuit, ya tocaba confesar. "Cada año nos lo ponen más difícil... Podéis respirar tranquilos, no existe el Multadron. Pues eso. ¡Feliz Día de los Santos Inocentes!".

No es la primera vez que el Twitter de la Policía Local se suma con entusiasmo al día de las bromas por antonomasia. El año pasado tocó el turno a una ballena varada que hubo que rescatar en Las Canteras, "con peligro para bañistas y agentes", y que, al final, resultó ser de plástico.

Las redes sociales han cambiado la manera en la que los ciudadanos se relacionan con las administraciones y un ejemplo especialmente representativo de ello son las cuentas de los servicios de seguridad y emergencias. La de la Policía Nacional (@policia) tiene 2,5 millones de seguidores y la de la Guardia Civil (@guardiacivil), 698.000. Ambas se han dotado de gestores que, en ocasiones, utilizan el humor como manera de dar información, prevenir y concienciar a la población. Bromas, emoticonos y muchas imágenes son los ingredientes que hacen amables a los agentes y su trabajo de cara a los usuarios de las redes. Ayer mismo, con la etiqueta #SantosInocentes, el Twitter de la Benemérita colgó el siguiente mensaje: "Una pareja de tráfico multa a la chica de la curva por no llevar chaleco reflectante. La ley es igual para vivos y muertos"... más la típica carita sonriente de Whatsapp.

En Canarias, la cuenta del 112 (@112Canarias) es la que más seguidores tiene: 133.000, pero estrictamente para información y prevención. Aquí no hacen acto de aparición los chistes.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene 51.000 seguidores, destaca por la inmediatez y la información puntual, casi siempre acompañada de imágenes. Ayer fueron muchos los tuiteros que felicitaron a los artífices de la inocentada. Habrá que prepararse para el próximo año, cualquier cosa puede pasar.