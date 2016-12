Hidalgo: "Igual hay camellos"

"Igual hay camellos". Así ha contestado esta mañana el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, a la pregunta por la ausencia de estos animales durante la cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero. "Si podemos solucionar lo solucionaremos", apuntó, y agregó que se está preparando un plan b, "que son unas carrrozas para que la gente se pueda acercar a los reyes y darles todas las cartas con todas las solicitudes de regalo".

El regidor ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del aparcamiento del muelle de Sanapú, situado junto al acuario Poema del mar, con 300 plazas. Hidalgo ha explicado que este contratiempo se presentó después de que el dueño de las bestias sufriera un accidente hace ocho días, que le impide acompañarlos durante el desfile. "Nos sugiere que los animales tienen problemas si no van con el cuidar principal" porque "se ponen nerviosos con tanta gente, son muy delicados, y dice que si no está él no da garantías de seguridad".

Ante este panorama, el alcalde ha señalado que buscan "alternativas seguras" porque "no vamos a correr el peligro de que un animal de estos se desboque y genere un problema de seguridad". Entre ellas está la utilización de unos carruajes similares a los utilizados durante el cabalgata de Carnavales.