El fiscal reclama tres años de cárcel para el agresor de Nauzet Alemán

El hombre que agredió al exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas Nauzet Alemán en una discoteca de la capital se enfrenta a tres años y cuatro meses de cárcel, según la solicitud de pena formulada por la Fiscalía de Las Palmas en su escrito de acusación.

Nauzet Alemán Viera, que recientemente acaba de terminar su contrato con la UD Las Palmas, recibió 18 puntos de sutura al ser golpeado con un vaso de cristal en la cara. La agresión se produjo el pasado 21 de febrero, sobre las 02.30 horas, cuando el futbolista se encontraba con su mujer y otra pareja en un club nocturno del Puerto.

El abogado que representa al jugador, Rubén Vallejo, reclama tres años de cárcel, cuatro meses menos que la pena de prisión solicitada por el ministerio público. Ambos acusan a Airam Jonay Ruiz Reyes de un delito de lesiones por las graves heridas causadas al futbolista.

Y es que la víctima, además de esos 18 puntos en el rostro, arrastra tres cicatrices derivadas de la brutal agresión: una de dos centímetros en la ceja izquierda, otra de cuatro centímetros cerca de la nariz y otra de un centímetro en la misma zona de la cara. El perjuicio estético, según los médicos forenses, es moderado. Las acusaciones reclaman una indemnización de 15.314 euros por las lesiones y las secuelas.

No es la única pena que afronta Airam Ruiz. El abogado y el fiscal también le atribuyen un delito de amenazas leves por intimidar a Nauzet, así como otro delito de lesiones leves por agredir al amigo que salió en defensa del futbolista. Por esos hechos se reclaman sendas multas de 1.800 euros.

El acusado denunció a Nauzet Alemán por lesiones, pero el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado ese procedimiento al no apreciar indicios de delito en la actuación de Alemán y de su amigo. El juez instructor Javier García-Sotoca, para llegar a esa conclusión, se apoya en las declaraciones de los investigados, de una testigo y, sobre todo, en el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas tras explorar a Airam Jonay.

Los forenses, claves

El agresor, en ese cruce de denuncias, asegura que Alemán le golpeó primero y le causó una fractura nasal, pero los médicos forenses no observaron ninguna lesión reciente en su nariz, sino una fractura de huesos con "callo" y un hundimiento del dorso nasal, es decir, una herida anterior al día de la agresión que ya estaba curada, según la prueba radiológica efectuada. Los médicos, en la exploración externa, tampoco apreciaron lesiones superficiales como tumefacción, hematomas y erosiones. Por eso el magistrado archiva la denuncia contra Nauzet y sólo continúa el procedimiento contra Airam. Su abogado, Miguel Ángel Pérez Diepa, ha recurrido el sobreseimiento al no estar conforme con el auto del juez. De ahí que no se haya ordenado la apertura de juicio oral y aún esté pendiente la apelación de la defensa.

Según recoge el magistrado instructor en el auto de procedimiento abreviado, la riña se produjo sobre las 02.30 en el interior de la discoteca Chester. Por "causas desconocidas", Airam le gritó a Nauzet "te quiero matar", con ánimo de "intimidarle". El futbolista le pidió explicaciones por esa amenaza y, en ese momento, recibió en la cara el impacto del vaso. El entonces jugador de la UD Las Palmas se encontraba en la pista de baile con su esposa.

El amigo de Nauzet Alemán acudió a auxiliarle, pero Airam Jonay Ruiz le propinó un puñetazo en la nariz. El golpe, que le causó traumatismo y excoriación nasal, le hizo caer al suelo, donde recibió una patada mientras estaba indefenso, relata la acusación particular en su escrito de conclusiones provisionales. El letrado Rubén Vallejo destaca la actitud "agresiva" del acusado, pues siguió adelante con su intención de golpear a la víctima pese a los esfuerzos del personal de la discoteca por sofocar la trifulca.

El acusado sostuvo en su declaración judicial que había consumido cocaína y había tomado alcohol, pero ni el fiscal ni el abogado del futbolista aprecian posibles atenuantes de la responsabilidad penal.

La agresión al popular centrocampista de la UD Las Palmas causó un revuelo importante en el club amarillo y en la Ciudad de la Justicia, con una gran cantidad de medios de comunicación que acudieron a los juzgados para informar de la comparencia. El juez instructor, sin embargo, rechazó celebrar un juicio rápido y abrió diligencias para investigar lo ocurrido. Las heridas de Alemán requerían tratamiento quirúrgico y había que esperar al resultado de los informes forenses. Las lesiones tardaron en curarse 30 días, de los que 15 estuvo impedido para ejercitarse con la UD.