Los Reyes Magos ya están en Gran Canaria y preparan los regalos

Los Reyes Magos ya se han dejado ver este jueves en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, donde ya han hecho su aparición estelar ante los miles de niños que esperan ansiosos su llegada. La expectación es tal que muchos no esperaron a su llegada oficial y han ido a buscarlos.

Unas 10.000 personas, principalmente, niños y niñas que esperaban con ilusión poder ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron testigos de su llegada a Las Palmas de Gran Canaria a bordo de tres remolcadores.

Ciudadanos y visitantes se acercaron desde primera hora a la Estación de Cruceros, donde había organizado diversas actividades de animación para entretener a los presentes hasta la llegada de Sus Majestades, que una vez en tierra saludaron a todos los niños que han podido antes de que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, les entregara la llave de la ciudad con la que podrán entrar en todas las casas de Canarias para dejar esta noche los regalos. Poco después, dejarán por un ratito a los niños para preparar la cabalgata y los muchísimos presentes que repartirán dentro de unas horas. Así te ofrecimos en directo su llegada al Muelle de Santa Catalina.

El presentador, Roberto Herrera, fue el encargado de conducir el acto de recepción, que finalizó con la habitual suelta de palomas.

Además de sus pajes, los Reyes tendrán este jueves a lo largo de toda la jornada un impresionante pero discreto cortejo policial y de seguridad. Un total de 500 efectivos, entre policías locales, agentes nacionales, bomberos y protección civil serán desplegados desde poco antes del mediodía de hoy por diferentes puntos de la capital para garantizar la seguridad de los principales actos que arrancaron con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a la estación de cruceros del muelle de Santa Catalina y continuará a partir de las cinco de la tarde con el paseo de Melchor, Gaspar y Baltasar en sendas plataformas, en lugar de los tradicionales camellos que no habrá este año. El dispositivo de seguridad proseguirá por la noche en la macrofiesta de la Noche de Reyes en Triana y también en el Puerto, donde se establecerán controles, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Las fuentes explicaron que la presencia policial se incrementa hoy en un 15% con respecto al año pasado y se colocarán barreras para evitar posibles atentados, un dispositivo que forma parte de las recomendaciones del Ministerio del Interior, aunque "no hay datos que indiquen que haya que temer ningún incidente. La recomendación es que todo el mundo se divierta y se lo pase bien".

El dispositivo municipal estará compuesto por 174 efectivos de la Policía Local -cinco de los cuales son agentes de movilidad-, al que se sumarán policías nacionales, bomberos y personal de protección civil, hasta llegar al medio millar. 76 policías locales se desplegarán por la noche en el barrio de Triana, con agentes del turno nocturno y efectivos del Grupo de Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA), a los que sumarán 30 bomberos y 50 voluntarios de Protección Civil. La Delegación del Gobierno no ha facilitado datos sobre el número de policías nacionales, aunque su número será reforzado tanto en Triana como en el Puerto.

Un total de 17 carrozas y 600 figurantes acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su paseo por la capital, al que se espera que acudan unas 150.000 personas. Los Magos recorrerán la ciudad, desde la plaza de Manuel Becerra hasta el parque San Telmo, subidos en tres plataformas de 30 centímetros de altura, lo que facilitará que los chiquillos puedan entregarles las cartas y las chupas con mayor facilidad.

Música

Triana, por su parte, se preparaba desde este miércoles para la celebración de la macrofiesta de la Noche de Reyes, a la que se espera una gran afluencia, igual o mayor que en años anteriores. El Ayuntamiento ha autorizado la instalación de 49 barras de venta de bebida en la calle y la ampliación de horario hasta las cuatro de la mañana a 21 bares y terrazas. Este horario de cierre también afectará a las barras que se colocarán en la calle.

También habrá conciertos. El Ayuntamiento celebra, en colaboración con la empresa Picholi, el concierto Muslands Music Shop, que se traslada esta noche a la calle San Bernardo, en la esquina de Viera y Clavijo. La música arranca rá a las 23.00 horas y se prolongará hasta las 2.30 de la madrugada, con la actuación de los grupos 5 grados y Playa Coco. El concierto obligará a cortar el tráfico en la calle San Bernardo, donde se instalará un escenario, y un tramo de la calle Viera y Clavijo.

Tampoco faltará el mercadillo navideño de la Noche de Reyes en la carretera del centro, en el tramo comprendido entre la calle Triana y la plaza de Las Ranas, a la altura de la calle Muro y Obispo Codina. El consistorio ha autorizado la instalación de 70 puestos de venta, que abrirán esta noche a partir de las 22.00 horas, lo que obligará a cerrar esta tramo de la autovía del Guiniguada, en ambos sentidos, hasta la madrugada. También sufrirá restricciones de tráfico la calle Primero de Mayo y se cerrarán todas las calles interiores comprendidas dentro del área de la GC-110. Buenos Aires y Viera y Clavijo también se cortarán si la af luencia de gente es muy grande.

Sus Majestades llegarán al muelle de Santa Catalina sobre las 12.00 horas, pero desde una hora antes habrá espectáculos para animar a los más pequeños. Unos 23 agentes de la Policía Local empezarán a cortar las calles para permitir el paso de la Cabalgata, a partir de las 15.30. El primer corte se producirá a esa hora desde Manuel Becerra a Pérez Muñoz. Se espera que el desfile concluya poco después de las diez y media de la noche en el parque San Telmo.