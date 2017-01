PP y Unidos xGC rechazan la peatonalización de Ciudad Jardín

La idea de peatonalizar el núcleo central de Ciudad Jardín manifestada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha sido bien acogida por la oposición. Tanto el Partido Popular (PP) como Unidos por Gran Canaria (Unidos xGC) trasladaron ayer su rechazo a una iniciativa que para ambos es fruto de "la improvisación" del gobierno tripartito que dirige el alcalde Augusto Hidalgo. "No es una prioridad para el barrio", señaló la portavoz de Unidos, Ángeles Batista. Una postura que también compartió su homólogo en el grupo Popular, Juan José Cardona, quien tildó de "disparate" la medida que está incluida en el Plan Especial de Protección de la zona y que, de momento, sí que ha sido aplaudida por los vecinos del barrio que tan solo esperan que no se generen problemas en los accesos del mismo.

Cardona lamentó que el actual gobierno local "continúe perdiendo el tiempo y los recursos municipales, así como desgastando a los vecinos de la capital con este tipo de ocurrencias que no tienen ningún soporte ni justificación ya que no es ni una demanda de los vecinos y lo que es más gravoso, no reportará ninguna mejora que en estos momentos sea prioritaria". Desde el punto de vista del edil, "la sinrazón se ha vuelto a poner sobre la mesa" con una idea que consideró que el tripartito "se aventuró" a hacer pública al "no disponer de proyecto técnico, de memoria de ordenación de tráfico de la zona, ni de participación ciudadana previa".

Asimismo, el portavoz de los Populares en el Ayuntamiento criticó "que el área de Urbanismo ha rebajado este año en casi nueve millones de euros la partida destinada a nuevas obras y proyectos, bloqueando intervenciones necesarias como la reposición de viviendas de Tamaraceite, el impulso del Istmo de Santa Catalina o la revitalización de la Zona Comercial Abierta de Schamann. "La realidad es que cuentan con más ingresos en el presupuesto y reportan peores servicios y cero iniciativas, eso sí, las ocurrencias, abundan al ritmo de sus improvisaciones".

En lo que respecta a la creación de un Plan Especial de Protección de Ciudad Jardín, Cardona indicó que se trata de "un ejemplo más de cómo escasean las acciones reales que se materialicen y que signifique una clara mejora" en la ciudad. Y apostilló que "si tanta protección quieren para el barrio, por qué el tripartito no se encarga de mantener al día el Parque Deportivo Estadio Insular que tiene totalmente descuidado y abandonado, o por qué no inician la redacción del proyecto de la Biblioteca solicitada por los diferentes colectivos vecinales y sociales".

Por su parte, Batista criticó "la falta de participación" del alcalde socialista y su gobierno que permiten, "con su mala organización y falta de control convertir a la ciudad en un puzzle". Según la portavoz de Unidos xGC, "la improvisación caracteriza al tripartito y, en esta ocasión, le toca al barrio de Ciudad Jardín cuyas calles se les ocurre peatonalizar sin atender a ningún plan de movilidad".

En cualquier caso, la peatonalización de Ciudad Jardín, que tanta polémica ha suscitado, no es una de las prioridades para el grupo de Unidos por Gran Canaria. Así lo trasladó también Ángeles Batista, quien consideró que, "por coherencia", se deben abordar antes otras problemáticas como "la renovación en la red de saneamiento y pluviales, donde llega buena parte de las residuales de la ciu-dad y que se encuentra en un estado de absoluto abandono y obsolescencia". Y añadió que, en todo caso, "esto no puede decidirlo ni Hidalgo, ni Doreste, ni Quevedo, ya que la reordenación del tráfico en Ciudad Jardín debe responder al plan de movilidad, que por ahora es inexistente, y sobre todo a la coherencia de dar prioridad a la rehabilitación de toda la red pública, de ese submundo existente bajo las calles de la ciudad".