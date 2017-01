Suárez reclama mejoras en las becas para los comedores escolares

Los niños de la capital grancanaria necesitan que las bonificaciones para los comedores escolares sean mejoradas. Así lo aseguró ayer el concejal de Unidos por Gran Canaria, David Suárez, quien indicó que "las diferentes normativas discriminan algunos pequeños por no encontrase en riesgo de exclusión social". Y es que según aseveró, desde su partido no entienden "cómo se pide la renta de 2014 para el curso escolar 2016-2017; así como el hecho de que no se tenga en cuenta la bonificación de familia numerosa de igual forma que otros servicios públicos".

En este sentido Suárez expuso que "la labor de la concejal de Educación debe velar por el bienestar de todos los escolares capitalinos, por los de los 69 colegios públicos de Las Palmas de Gran Canaria". Y señaló que, en este caso, Lourdes Armas "tiene el deber de trasladar cuanta información en materia de bonificaciones y becas pudieran beneficiar a estos menores y sus familias".

Asimismo, el edil comentó que UxGC ha llevado a Comisión de Pleno este asunto, "aprovechando la cuesta de enero que a tantas familias se le echa encima". Y recordó que actualmente, "el Gobierno de Canarias lleva a cabo cuatro tipos de bonificaciones, desde la cuota cero hasta la cuota máxima, según los ingresos familiares".