Hidalgo abre el pabellón de deportes del Cono Sur tras diez años de espera

Han tenido que pasar cuatro alcaldes por el Ayuntamiento para que el pabellón de deportes del Cono Sur abra por fin sus puertas el próximo 1 de febrero. La inscripción se abrió ayer para todos aquellos vecinos que estén interesados en realizar actividades deportivas a precios populares, que oscilarán entre los 10 y los 20 euros, según aseguró el alcalde Augusto Hidalgo, durante la inauguración de las instalaciones.

Los vecinos del Cono Sur ya habían perdido la esperanza de ver abierto el pabellón del Cono Sur, no en vano, han pasado ya diez años desde que la alcaldesa popular Pepa Luzardo pusiera la primera piedra del centro de Pedro Hidalgo.

Una sucesión de problemas de gestión y fatalidades se han conjurado a lo largo de la última década, lo que impidió la apertura del centro deportivo, que en principio estaba previsto que tuviera piscina. No la habrá de momento, porque los estudios realizados por el Ayuntamiento concluyen que ninguna empresa privada está dispuesta a realizar la inversión que requeriría porque no saldría rentable, ya que en la zona hay otro polideportivo, el Martín Freire, que ofrece ese servicio. No obstante, el concejal de Deportes, Aridany Romero, no descarta que el Ayuntamiento realice la inversión en un futuro, con fondos propios, porque es "necesario poner los deportes de agua al alcance de todos los vecinos del Cono Sur", a un precio asequible.

La gestión del pabellón es municipal, aunque las actividades serán dirigidas por la empresa Solventia. De momento, el polideportivo tiene garantizada la presencia de 500 usuarios, que ahora realizan actividades físicas en locales sociales y asociaciones de vecinos, que no reúnen condiciones para ello.

La historia de la construcción del pabellón se ha saldado con una inversión de algo más de cuatro millones de euros y un enmarañado proceso que ha provocado sucesivos y prolongados parones. De hecho, la obra ha estado más tiempo parada que en marcha por las deficiencias del proyecto inicial y los sucesivos problemas registrados con las empresas adjudicatarias. Dos de las tres constructoras a las que se adjudicó la obra, abandonaron.

La obra se adjudicó inicialmente a Dragados por 4,5 millones, pero se paralizó nada más empezar porque el proyecto no contempló el desvío de los colectores de Pedro Hidalgo que pasaban justo por debajo del polideportivo. A partir de este momento, se torció el proyecto y Dragados -que ganó al ofrecer 4,5 millones por una obra que salió a concurso por 6 millones- abandonó la obra y pidió una compensación por los retrasos.

El exalcalde Juan José Cardona retomó el proyecto y volvió a adjudicar la obra en 2012 a OHL, pero tuvo que rescatar el contrato. Fue Construcciones San José, la tercera adjudicataria, la que concluyó por fin la obra en 2015, pero el gobierno de Hidalgo se encontró con un edificio "pelado" sin instalaciones y sin mobiliario de ningún tipo. "Hemos tenido que poner 57.000 euros para poder equiparlo, porque no tenía ningún tipo de mobiliario ni instalación. Ni siquiera había baños, por lo que tuvimos que buscar los recursos para equiparlo y ponerlo en condiciones", resaltó Hidalgo, quien expresó su deseo de que "los vecinos y vecinas lo puedan disfrutar. Los vecinos son los que han sufrido estos diez años de retraso. Es un centro tardío y anhelado, pero con un buen final".

Sostuvo que el esfuerzo para poner en marcha el pabellón ha valido la pena y resaltó que "puede ser ampliable" en una segunda fase, porque tiene más espacio en dos plantas subterráneas, "pero las instalaciones que hemos abierto dan una oferta suficiente e imprescindible para el Cono Sur, que será uno de nuestros polos fundamentales de crecimiento en los próximos años. Recordó que la apertura del centro dará paso a una de las "mayores inversiones que se van a desarrollar en el Cono Sur en los próximos años". Se refería Hidalgo al proyecto Edusi de rehabilitación del Cono Sur, que prevé una inversión de 15 millones.