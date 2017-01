San José exige más parques y la rehabilitación de las viviendas

Óscar Roque, presidente de la asociación de vecinos Vega de San José-Cono Sur, se mostró encantado con la apertura del pabellón deportivo del Cono Sur, pero advirtió , durante la inauguración del pabellón, que la Vega de San José tiene muchísimas asignaturas pendientes a las que hay que dar respuesta de una vez, entre ellas, la rehabilitación de los edificios del barrio, la dotación de parques o el uso compartido del polideportivo del Club de Baloncesto Gran Canaria.

Roque se mostró indignado por la "inexistencia" de proyectos concretos para arreglar los bloques de viviendas de protección oficial que se construyeron hace más de 30 años en San José. Según los cálculos que hizo en su día el Ayuntamiento, en el barrio hay unas 2.800 viviendas que necesitan una actuación de mejora, para lo que se precisa un mínimo de seis millones de euros. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró hace unas semanas que está pendiente de una reunión con el Gobierno canario, para acordar el reparto de los 25 millones que le tocan a Canarias de la ampliación del convenio de vivienda con el Estado. El Tripartito pretende destinar el dinero que le toque a la ciudad para comenzar con la rehabilitación de los bloques de San José y de Jinámar.

El dirigente vecinal aseguró estar harto de "palabras" y exigió un proyecto de rehabilitación ya, un plan especial para la Vega de San José. Tampoco convenció a Roque el anuncio, por parte del alcalde Augusto Hidalgo, del inminente inicio del proyecto Edusi para rehabilitar el Cono Sur. "Todos los edificios de la Vega de San José están en mal estado. Los edificios se están cayendo y nunca hay dinero para su reparación. Se arreglaron sólo cuatro edificios que están al lado de la Ciudad de la Justicia hace muchísimos años y los demás se quedaron pendientes. Estamos hablando de un barrio totalmente abandonado. Queremos una reunión con la concejala del distrito", Lourdes Armas, para hablar de los problemas que hay, resaltó Roque, que se mostró muy crítico también con el responsable de Urbanismo. "Desde el pasado 5 de noviembre están preparando una reunión y todavía no sabemos absolutamente nada", dijo enfadado. El actual gobierno municipal, se quejó, "no tiene proyecto para ningún barrio, porque el señor Doreste no nos ha dado ninguno. Y si no hay proyectos, no hay futuro ni hay nada", afirmó.

Añadió que tampoco se han resuelto los problemas de aparcamiento. "El que está frente al edificio de la Guardia Civil está lleno de baches y los otros dos son de tierra. Ni siquiera son capaces de asfaltarlos para que la gente que va al hospital no se llene las piernas de barro cuando llueve. Todos estos son problemas que no se solucionan porque no les da la gana", manifestó. También reclamó a la concejala de Fomento, Inmaculada Medina, los parques que prometió cuando estaba en la oposición. La Vega de San José, se quejó, es "uno de los barrios de la ciudad que no tiene una plaza para celebrar sus fiestas porque la eliminaron para poner el edificio del Frontex".

Parque infantil

La construcción del parquin de Sagulpa, frente a la Ciudad de la Justicia, provocó la desaparición de un parque infantil, recordó. "Medina lo criticó cuando estaba en la oposición y ahora que está gobernando se ha olvidado de ponerlo en funcionamiento. Le dijimos el sitio donde tenían que hacerlo, en el que ahora hay cuatro aparatos desenfrenados. No es que uno quiera estar todo el día quejándose, pero nunca aparece el dinero para los equipamientos sociales. Y faltan muchos, sociales y deportivos. Para el macropalacio de Justicia apareció todo el dinero que hizo falta, pero para los equipamientos sociales nunca llega el dinero, lamentó. Tras felicitar a la gente de Pedro Hidalgo por el pabellón, el dirigente vecinal reclamó que se permita el "uso compartido" del polideportivo del club de Baloncesto Gran Canaria, en San José. "No han sido capaces de compartir esa instalación con las 17.000 vecinos del barrio. Debemos compartir el baloncesto, en una instalación que está en nuestro barrio, con el balonmano, el fútbol sala o la gimnasia".

Y es que según Óscar Roque, los ediles del gobierno Tripartito pierden mucho tiempo oficiando bodas civiles. "El señor Doreste", sostuvo, "no debe seguir estando con casamientos y debe dedicarse a los barrios y a resolver los problemas de la Vega de San José. Casamenteros ya tenemos suficientes. Para eso deben de coger a los concejales de la oposición, que tienen tiempo suficiente para dedicarse a esos temas. Doreste no debe ser casamentero sino dedicarse a los barrios, porque la Vega de San José se está cayendo a trozos y no es capaz de ir al barrio", consideró.