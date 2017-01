Perplejidad sindical por la anulación de multas de la guardia civil en la capital

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresaron ayer su "perplejidad" por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número cuatro que ha anulado una multa que impuso un agente del cuerpo en la GC-300, entre Tamaraceite y el barranco de Jacomar, al considerar que no tenía competencias para ello, por tratarse de una zona de titularidad municipal, en la que sólo puede sancionar la Policía Local. Esta sentencia firme puede desembocar en la devolución de las sanciones impuestas en la vía.

Ambos colectivos coincidieron al afirmar que los guardias civiles siguen las órdenes de sus superiores de Tráfico. En este sentido, Juan Couce, secretario general de la AUGC, aseguró que su sindicato ha enviado desde 2014 dos escritos a la jefa de Tráfico de Las Palmas, Eva Canitrot, en la que le advierten de la ilegalidad de que Tráfico sancione en zonas urbanas. Couso calcula que, desde que la zona de la GC-300 fue declarada de titularidad municipal en 2013, Tráfico puede haber recaudado "millones de euros" por las sanciones impuestas en dicha carretera, a lo que hay que añadir la retirada de puntos.

"El primer escrito", indicó Couso, "lo enviamos en 2014 y en él le advertíamos de que los servicios que realiza la Agrupación de Tráfico en vías urbanas y travesías son competencia exclusiva de los Policías Locales. En 2015, reiteramos la advertencia y no se nos contestó a ninguno de los escritos. Planteamos el tema al anterior delegado del Gobierno", Enrique Hernández Bento, "y nos propuso una reunión, que no pudo celebrarse por el cambio en la Delegación".

Couso resaltó que "los guardias civiles no eligen por su cuenta los lugares donde intervienen. Se ponen donde les ordenan. Nos indican los puntos donde tenemos que regular el tráfico. La jefa de Tráfico sabía perfectamente que se estaba cometiendo una ilegalidad porque nosotros se lo advertimos". Añadió que su asociación se está planteando "personarse como acusación particular en el proceso porque algún funcionario público de la jefatura de Tráfico ha omitido sus obligaciones. Lo que pedimos es que se hagan las cosas bien y supongo que contra quien quieren ir los afectados es contra la Jefatura Provincial de Tráfico, que es quien sanciona, y no contra los agentes de la Guardia Civil. Los agentes sólo dicen la verdad, ven una infracción y la denuncian, sin importarles la titularidad de la via. El que sanciona es el que comete la ilegalidad. Los agentes no se inventan las denuncias. El responsable es quien las sanciona, sabiendo que no tiene la competencia en esa vía".

En similares términos se pronunció, a través de un comunicado, José Cobo, secretario nacional de Prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles, que recordó que la "Guardia Civil tiene autoridad para efectuar denuncia en cualquier vial, lo único que varía es la competencia sancionadora, que en unos casos corresponde a la Dirección General de Tráfico y en otras al Ayuntamiento correspondiente".

Tras mostrar su respeto a la sentencia, la AEGC, mostró su "perplejidad" por el "intento de ir contra los guardias civiles denunciantes por falsedad documental", que a juicio de la asociación supone "arremeter contra el lado más débil".

Infracción

Al igual que la AUGC, la AEGC defendió "sin fisuras" la actuación de los agentes y consideró que "los ciudadanos denunciados cometieron alguna infracción. No se la inventaron los agentes. En todo caso, pudiera tratarse de un error en la tramitación". "Si según parece", añadió, "el punto ya es competencia municipal desde hace tiempo, a lo mejor habría" que preguntarse si el Cabildo o el Ayuntamiento comunicaron a la Jefatura Provincial de Tráfico el cambio de titularidad, o si ésta última informó al subsector deTráfico. "¿Dónde ha fallado supuestamente la comunicación", se preguntó.

Finalmente, la AUGC recalcó que los guardias civiles "patrullan y realizan estacionamientos con unas órdenes escritas que facilitan sus superiores, a los cuales creemos suficientemente informados de las demarcaciones y puntos donde la Guardia Civil es plenamente competente. Dejen de intentar romper la cuerda por el lado más débil. Los guardias civiles no se inventan las denuncias".

Agentes de la Guardia Civil advirtieron ayer de que en la travesía de Arguineguín se está produciendo un problema similar de competencias a la hora de sancionar.