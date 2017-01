Las familias de los fusilados de San Lorenzo acusan a Hidalgo de prevaricación

La Plataforma Familiares Fusilados de San Lorenzo y el Foro Canario de Víctimas del Franquismo han anunciado su intención de llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por su negativa de exhumar los restos de los represaliados por la dictadura. Los afectados consideran "vergonzosa" la propuesta del concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, para que la fosa común del cementerio de Las Palmas "jamás sea exhumada". Por ello han mostrado su intención de denunciar ante el juez al alcalde Augusto Hidalgo por una supuesta prevaricación, ya que creen que se conculca la Ley de Memoria Histórica.

Un comunicado de la Plataforma y el Foro rechaza, como en anteriores ocasiones, la colocación de un monolito en el camposanto de Vegueta, en recuerdo de las víctimas, más de "120 republicanos asesinados por defender la democracia y la libertad", según explica la nota. Las familias considera que este monumento invalidaría la posibilidad de sacar e identificar los cuerpos de los represaliados.

Las familias de las personas asesinadas y enterradas en esta fosa común acusan al Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria y a su alcalde Augusto Hidalgo, de "ocultarles información sobre los informes presentados para la exhumación de dicha fosa, donde el estudio contratado por Sergio Millares dice que no se puede exhumar", cuando un documento de la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos por el Franquismo (ARDF Desaparecidos), "con una inmensa experiencia en cientos de exhumaciones por todo el estado español", certifica la perfecta viabilidad de dicha exhumación.

Para las familias de las víctimas, el regidor capitalino está incurriendo en un "gravísimo delito de prevaricación al vulnerar la Ley de Memoria Histórica", aprobada por "su propio partido" el PSOE, al no informar a las familias de dicho proceso y dilatar en el tiempo este acto de justicia histórica, cerrando las puertas a una exhumación que ya se ha demostrado sobradamente que es viable por informes de la propia ARDF y del arqueólogo jefe de Patrimonio Histórico del Cabildo, Javier Velasco.

Estas organizaciones tienen previsto, una vez se confirme oficialmente que el Ayuntamiento de LPGC no permite que la fosa común se exhume, presentar en los juzgados una denuncia contra el alcalde Augusto Hidalgo y el concejal Sergio Millares por delito de prevaricación y "encubrimiento del genocidio fascista en Canarias".

El Cabildo de Gran Canaria prometió el pasado mes de noviembre a estas organizaciones llevar a cabo la exhumación por la vía urgente, ya fuera con o sin el compromiso del Ayuntamiento capitalino.