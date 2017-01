Los vecinos de Las Canteras protestan por el ruido del maratón

Más de 1.100 corredores participaron el pasado domingo en la séptima edición del maratón Cajasiete Gran Canaria, que ganaron el atleta keniano Mathew Kipsaat y la lanzaroteña Aroa Merino. El evento deportivo, que discurrió entre el Auditorio y la Laja y pasó por los principales enclaves de esta ciudad como la Avenida Marítima, Vegueta, Triana, la plaza de España, León y Castillo, Mesa y López y el propio paseo de Las Canteras, no dejó indiferentes a algunos vecinos, que se vieron inmersos en el colapso que este tipo de carreras ocasiona en el municipio.

Los vecinos de la calle Luis Morote despertaron a golpe de música a las 07.45 de la mañana, los que intentaban ir al aeropuerto a recoger a algún familiar se vieron imposibilitados para salir de la urbe, los que optaron por el transporte público se vieron atrapados en la guagua en Néstor de la Torre mientras pasaban los corredores y los que salieron a pasear por Las Canteras se encontraron con la mitad del paseo vallado hasta la hora de la comida, después de que el sábado hubiera estado cerrado por la misma razón por la mañana para celebrar la 3K Gran Canaria Accesible y el Islacao Mini Maratón.

Las quejas de los vecinos no van dirigidas a la celebración de este tipo de actividades deportivas en la ciudad, sino a las rutas que eligen los organizadores; generalmente las principales calles de Las Palmas de Gran Canaria, con los problemas que ocasionan a los que se mueven al margen de estas convocatorias, en las que las vías están cerradas horas antes y después de la convocatoria en sí.

Octavio Artiles Ramírez, que vive en la calle Luis Morote esquina Las Canteras, explicaba ayer que una música "machacona, estridente y altísima" le despertó a las 07.45 horas de la mañana sin que nadie le hubiera avisado previamente y "cuando faltaba más de una hora para que los primeros corredores pasaran por el lugar". La música no solo despertó a los residentes, sino a los turistas que descansaban en los hoteles cercanos y a los enfermos de la clínica San José.

El empresario Roberto Góiriz, por su parte, no llegó a tiempo al Aeropuerto ya que se vio atrapado en la ciudad al no poder salir por el camino de siempre. "No critico los maratones, sino el colapso que se produce en la ciudad; hay que buscar otras alternativas".

Tampoco sirvió utilizar el transporte público ya que, aunque se crearon itinerarios alternativos para las líneas de guaguas que coincidían con el maratón, estas tuvieron que sortear algunos tramos cerrados para que pasaran los corredores con la consiguiente perdida de tiempo para los ciudadanos. Fue el caso de las guaguas que circularon por Néstor de la Torre para evitar Mesa y López y la Avenida Marítima.