La ciudad debe devolver 6,2 millones por las rebajas salariales de Cardona

El Ayuntamiento de la capital grancanaria tendrá que devolver a los empleados municipales un total de 5, 5 millones de euros, tras anular el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que entró en vigor en 2015. El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, asegura que esa es la cantidad que hay que devolver por las rebajas salariales que ha traído consigo la aplicación de dicha RPT durante 2015, el pasado año y el ejercicio en curso. El Tripartito tiene pendiente de devolver a los trabajadores otros 700.000 euros de los 2,3 millones que le obligó el juez a reintegrar por los recortes que trajo consigo la RPT de 2014, que también fue anulada por la justicia, debido a las mismas razones por las que acaba de invalidar la de 2015. Ambas RPT fueron aprobadas durante el mandato del exalcalde del Partido Popular, Juan José Cardona, sin haber sido negociada con los representantes sindicales de los trabajadores. De hecho, la que entró en vigor en 2015, es un calco de la anterior y de su contenido sólo se eliminó la reconversión de los laborales en interinos, tras suspender cautelarmente el juez todos los aspectos relacionados con el cambio de vínculo de los laborales. Esta última sentencia constituye el enésimo varapalo a la política de personal llevada a cabo por el gobierno de Juan José Cardona que según explicó Regidor, le obligará a desembolsar 45 millones para indemnizar a los trabajadores que han denunciado al Ayuntamiento y han ganado los pleitos. Los sindicatos CSIF, Intersindical Canaria y UGT recurrieron ambas relaciones de puestos de trabajo y el juez les ha dado la razón.

El Tripartito no recurrió la RPT de 2014. El edil Regidor, que acusó a los populares de "hipotecar" al actual gobierno con su "nefasta" gestión al frente de Personal. no aclaró si recurrirá o no esta última sentencia. "Tenemos que ver en qué situación se queda el Ayuntamiento", manifestó. Portavoces sindicales expresaron su temor a que el Gobierno local decida recurrir para ganar tiempo y reclamaron al alcalde Augusto Hidalgo y a sus socios que no recurran la decisión judicial.

La magistrada Esperanza Ramírez considera que las actas de las diferentes reuniones entre los representantes de la administración y de los sindicatos reflejan que no ha tenido lugar una negociación de la RPT "en los términos que parece razonable". Asimismo, consideró que la forma en la que se llevó a cabo la negociación no fue ni "adecuada" ni "suficiente" y planteó la necesidad de que "la RPT en sí, como descripción de los puestos de trabajo correspondientes a una administración, sea negociada, con independencia del resultado. Sobre esa base, la juez entiende que debe "decretar la nulidad" de la RPT. Regidor indicó que la falta de negociación de ambas RPT "refleja la falta de sensibilidad del PP, con respecto a los trabajadores municipales, que en teoría tenían que ayudarles a cumplir su programa electoral y a los que agradeció su trabajo, bajándoles los salarios, aprobando dos RPT sin tener en cuenta a los sindicatos, y, sobre todo, teniendo ese ejercicio de irresponsabilidad de dejar que el gobierno entrante trate de solucionar el embrollo. Sumadas solo estas dos sentencias, tenemos que pagar 7,6 millones de euros. De la otra RPT queda por pagar un plazo de 700.000 euros que quedamos con los sindicatos que pagaremos en 2018".

"Se escudaron", denunció, "en la crisis para modificar las retribuciones de gran parte del personal y en su mayor parte a la baja. Sobre todo, y aquí se ve el sesgo ideológico del PP, con quienes más se ensañaron fue con el personal que cobraba menos. Estamos hablando de administrativos, auxiliares, personal de oficios, operarios, etc. Les salía más rentable bajar el salario a ese personal que a los más cualificados, porque al ser más, el descenso es mayor". Algunos trabajadores, sostuvo, han llegado a perder más de 4.000 euros anuales.