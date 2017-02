"Naomi Campbell es mi ídolo como top; transmite mucha fuerza"

Elegancia natural. Es lo que desprende Assi Mbengue, la joven candidata que en nombre del Centro Comercial Alcampo Telde opta a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No en vano, hace pocos meses, obtuvo el título de Linda España como mejor modelo, un galardón tan inesperado para ella como su entrada en el mundo de la moda. "Me pararon por la calle cuando tenía 16 años", cuenta para explicar como la agencia Model's, donde continúa para llegar a ser una top model, contacto con ella. Estas casualidades y el rodaje profesional que ya ha experimentado en su corta vida -tiene 18 años- han hecho germinar en ella un lema: "Nada es imposible; con trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir".

La joven, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, aunque su familia es senegalesa, reconoce que lograr Linda España el pasado noviembre en el certamen nacional celebrado en Marbella "fue una experiencia increíble; no me lo esperaba", aunque el camino no ha sido fácil. Primero, porque sus padres no estaban muy convencidos de que la pasarela fuera idóneo para ella siendo tan joven. Y, segundo, porque para subirse a una y hacerlo bien hay detrás mucho trabajo pese a la imagen glamurosa que este mundo transmite. "Al principio, lo que más me costó era mantener la mirada y relajar la mandíbula".

El día 24 tendrá un nuevo reto sobre el escenario de La eterna primavera. Llevará una fantasía de uno de los diseñadores más laureados del Carnaval: Fernando Méndez. Su título: Casino Royale. "Estoy muy agradecida de que me hayan elegido; Fernando ha hecho un trabajo impecable".

En la actualidad, compagina la pasarela con sus estudios de grado de Higiene Bucodental, en el IES Primero de Mayo, porque quiere formarse en odontología. "Lo primero son mis estudios pero también me gustaría llegar a ser una top. En cualquier caso, hay que estudiar porque uno nunca sabe lo que le va a pasar en este mundo". Entre los eventos de moda que la esperan figura el de Moda Cálida y otros tantos fuera de la Isla. "Mi ídolo es Naomi Campbell; transmite mucha fuerza al caminar, su expresión; todo, todo", confiesa, mientras se muestra satisfecha del camino recorrido. "Mis hermanas están superorgullosas de mí [es la segunda de cuatro]. Y eso es lo que me gusta de lo que estoy consiguiendo, que mis hermanas chicas vean que nada es imposible y que hay que echarle ganas a las cosas para conseguirlo".

Mientras cumple sus sueños, disfruta de "pintar, escribir rap, diseñar ropa; todo lo que tiene que ver con el arte me gusta. También jugar al baloncesto; estuve en el Granca un año".