Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017. Los presentadores de la Gala de la Reina hablan para la prensa

Los presentadores de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la actriz y presentadora Eva González y el periodista de Televisión Canaria, Roberto González, acompañados por el director artístico de la fiesta, Israel Reyes, han mantenido un encuentro con los medios en el que han comentado los pormenores del espectáculo de esta noche y han posado para los gráficos en el escenario del Parque Santa Catalina.

Así ha sido el acto de los presentadores de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo que ser retrasado por la lluvia caída sobre el escenario.

La modelo y presentadora Eva González, que conducirá esta noche la Gala de Elección de la Reina del Carnaval junto al periodista de la Televisión Canaria Roberto González, augura que todo el parque Santa Catalina "bailará y lo pasará bien" con el espectáculo que ha organizado el director artístico Israel Reyes. Más de 1.500 personas participarán en la ceremonia, en la que 14 jóvenes candidatas optan al título y para el que apenas quedaban una treintena de entradas en taquilla

"A Canarias siempre vengo con muchísimas ganas; a todas las Islas, pero a Gran Canaria le tengo espacial cariño porque es la segunda vez que estoy presentando el Carnaval. Cuando me volvieron a llamar me hizo especial ilusión porque lo pase muy bien la otra vez y sé lo que significa para los canariones esta gala tan especial", dijo la Miss España 2003, que hace cinco años presentó la misma gala. "Si al año que viene me volvéis a llamar yo me disfrazo ¡pero en directo!", anunció la sevillana, que actualmente presenta en La 1 de Televisión Española el programa El gran reto musical, sobre el mismo escenario de La eterna primavera en el parque Santa Catalina.

Para Roberto González, presentador del programa El Foco, se trata de su primera experiencia en el Carnaval. "Lo afronto con muchas ganas y con mucha ilusión. Después de esos 30 primeros segundos de impresión de ver este recinto lleno de gente; creo que lo vamos a disfrutar, que es lo de que se trata".