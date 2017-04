Fredica ve "impresentable" la actitud del Ayuntamiento contra el automovilista

El presidente de la Federación de Importadores de Automóviles (Fredica) califica de "impresentable" la actitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra los automovilistas. "Estos políticos viven de la demagogia y de vender solo una imagen aparentemente ecologista, pero totalmente de espaldas a la realidad". Así se refería Rafael Pombriego, presidente de Fredica, a las declaraciones realizadas por los responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que señalaron que el 90% de los vehículos van con una sola persona como argumento para arremeter contra la utilización del vehículo privado en la presentación de un evento sobre motos.

El presidente de Fredica señala que estos planteamientos "puramente demagógicos van contra la realidad". Por una parte, hablan de coches, en vez de automovilistas, como si los coches fueran solos, olvidando que son ciudadanos con nombre y apellidos los conducen ese 90% de coches que van con una persona. "Ninguno de estos señores, señaló Pombriego, se pregunta el por qué miles de ciudadanos, pese a los planteamientos de estos políticos, siguen utilizando su vehículo privado en vez de la bicicleta, o los medios alternativos que existen.

"Estos señores, señaló Pombriego, no tienen ni idea de las necesidades de movilidad que tienen los ciudadanos que pretenden representar. No respetan a miles de automovilistas que necesitan su vehículo para atender su demanda de movilidad por trabajo o por cuestiones familiares. Tratan de vender y convencer a los ciudadanos de esta ciudad que Las Palmas de Gran Canaria está permanentemente colapsada y en absoluto es así. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad cómoda para conducir e incómoda para aparcar por las políticas de constante acoso al automovilista que plantean, eliminando plazas de aparcamiento". Estos señores deben pensar tal vez que todo el mundo quizás puedan ser como ellos, que llegan a las 9.00 horas a su puesto de trabajo y se van a las tres. El Presidente de Fredica considera que detrás de estos discursos están planteamientos sectarios que solo entienden que sus políticas, inútiles y que se han demostrado un fracaso, son las únicas posibles".

Desde Fredica siempre se ha defendido que "los usuarios deben disponer de todas las alternativas posibles para atender su demanda de movilidad. Para unos ciudadanos el transporte público es una solución idónea pero para otros muchos, la mayoría no, y tienen en su vehículo particular la fórmula de atender esta demanda. No se puede estar permanentemente criminalizando a los ciudadanos que escogen este sistema de transporte. No se puede estar permanentemente atacando a los automovilistas como irresponsables, insolidarios o anti ecologistas, ni poner, como hacen estos señores, a los usuarios de un determinado medio de transporte contra otros".

Al margen de la movilidad, "estos señores no se percatan de la importancia económica del sector en nuestras islas, generando economía y miles de puestos de trabajo que estos señores parecen no respetar. Plantean estos señores políticas que suponen un ingente gasto público respecto del cual, en el caso de equivocarse, por supuesto no responden, pues pagan casi siempre entre otros, estos miles de automovilistas que cometen el crimen de conducir solos y a los que constantemente critican".