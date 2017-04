¿Alcalde, qué aficiones tiene?

¿Cuál es el distrito con mayor índice de pobreza y cuáles son sus causas? ¿Qué plan hay en la ciudad ante cualquier atentado terrorista? ¿Qué elementos se valoraron para nombrar a Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Atlántica 2017? A estas y otras preguntas contestó ayer el alcalde, Augusto Hidalgo, durante un encuentro con una treintena de estudiantes de cuarto de la ESO del instituto diocesano Santa Catalina, conocido como El Cristo.

Una batería de preguntas sobre la ciudad y sus problemas, la educación, pero también sobre su vida personal y su trabajo diario. Eso es lo que tenían ayer preparado una treintena de estudiantes de cuarto de la ESO del instituto diocesano Santa Catalina, conocido popularmente como El Cristo por su cercanía a la iglesia del Cristo, en el barrio de Guanarteme, al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, que departió con ellos más de una hora durante la visita que realizó al centro a petición de los propios alumnos.



El encuentro se enmarcó dentro del proyecto educativo Una mirada al Atlántico, en el que trabajan este curso escolar los estudiantes. El objetivo no es otro que dar a conocer a los chavales el papel relevante de la ciudad en el océano Atlántico, desde el punto de vista de todas las asignaturas. De ahí, que se invitara al alcalde para hablar sobre ella.



Pero una urbe tan grande y tan cosmopolita como Las Palmas de Gran Canaria ofreció a los estudiantes la posibilidad de hablar de muchas cosas. No solo de sus problemas, sino también de los proyectos que tiene el Consistorio para mejorarla. Y también para curiosear por la vida personal y laboral del alcalde porque no siempre se tiene al primer regidor de la ciudad sentado a pocos metros.



Escritas en papel



Y eso fue lo que hicieron los alumnos del instituto El Cristo, que este curso tiene matriculados a más de 300 estudiantes de la ESO y Bachillerato. Los jóvenes, muy formales y con las preguntas escritas en un papel, bombardearon al alcalde a preguntas.



¿Qué plan tiene el Ayuntamiento para que la playa de Las Canteras no se colmate de arena?, ¿Qué proyectos de mejora tiene para la ciudad? ¿Peatonalizará las calles cerca de los centros educativos?, preguntaron los alumnos, que también se interesaron sobre lo que el alcalde opinaba sobre la actual y polémica ley educativa (Lomce), qué opina de la educación en España respecto a otros países de la Unión Europa y la inmigración en Gran Canaria, entre otras cuestiones.



En cuanto al cuestionario sobre su vida personal y laboral, los estudiantes quisieron conocer cuál fue la razón para entrar en política, cuáles son los problemas a los que se enfrenta como regidor, su momento más difícil en su carrera política, si piensa continuar en ella, así como sus aficiones.



El encuentro resultó "muy interesante" para los alumnos, según indicó la profesora de latín, Elena Rodríguez. También para el alcalde, quien reconoció que es una oportunidad para saber lo que preocupa a los jóvenes y también para que ellos conozcan de cerca la administración y a sus representantes. "Veo que tienen los pies en la tierra, que están más cerca de lo cotidiano y que no construyen tantos castillos en el aire como los de mi generación", dijo el regidor, que hizo varias referencias personales a su época de estudiante durante el encuentro con los chicos.



El alcalde no se fue de rositas porque los alumnos aprovecharon el encuentro para solicitar un contenedor de papel a las puertas del centro que llevan pidiendo desde diciembre.