El Ayuntamiento abrirá un proceso de adjudicación de los locales cívicos

Más de cien colectivos ciudadanos se reunieron en la tarde de ayer en el Centro Cívico Suárez Naranjo para impulsar entre ellos la participación y el diálogo. Sergio Millares, concejal de Barrios y Participación Ciudadana, recalcó allí la necesidad de que todas las asociaciones y colectivos cuenten con una sede y centro de operaciones.



Por eso, el edil anunció la intención del Consistorio de sacar a concurso todos los centros sociales del municipio, de tal forma que ninguna se quede desahuciada. "No queremos locales exclusivos de una asociación, nuestra intención es que todos tengan su lugar, por eso haremos un proceso de adjudicación colectiva", señaló.



"Vamos a morir de éxito", fueron las primeras palabras del concejal al ver la gran afluencia de público a un evento al que fueron invitadas todas las asociaciones registradas de la capital grancanaria. Representantes de colectivos vecinales, de discapacitados, labor social, culturales, se acercaron al barrio del Lugo para conocer las iniciativas que tomará la concejalía.



Entre el aforo, Janeth Duro, presidenta de la asociación de obra social Con tu ayuda, todos sumaremos, manifestó la necesidad que tienen para encontrar un local. "Llevamos un año funcionando y aún no tenemos sede, ahora mismo hacemos todo como podemos en mi casa", subrayó. De ahí la importancia expresada por Millares para encontrar un lugar a cada una de las agrupaciones de la ciudad.



Para Duro este encuentro ha sido muy útil, puesto que le ha dado la oportunidad de darse a conocer y exponer sus necesidades. "Para nada me esperaba tanto público, me ha parecido algo magnífico, las asociaciones tenemos que actuar unidas, sin competir entre nosotros", explicó.



Del evento saldrán dos grupos de trabajo. Uno tendrá que crear una guía con todas las asociaciones que existen en la ciudad; recopilando dirección, teléfonos, correos electrónicos y objetivos que se propongan. Un listado que será público, donde cada ciudadano podrá encontrar el colectivo que más se ajuste a su medida. A su vez, se creará un banco de recursos, donde cada una podrá poner lo que pueda aportar.



El otro grupo se centrará en el desarrollo de las Escuelas de Ciudadanía. Con el lema Tú eliges qué aprender, se crearán talleres y cursos impartidos y organizados por las asociaciones. "De forma que todos nos podamos formar de lo que queramos aprender", exclamó uno de los alumnos en prácticas del grado de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cada subgrupo, separados por temáticas, decidirá la programación según necesidades. De aquí saldrán desde cursos de patchwork hasta talleres para realizar proyectos.



Juan Manuel Febles, presidente de la Asociación de Vecinos de Pedro Hidalgo, reconoció la labor altruista de la concejalía. "Parece que nos están apoyando, por lo que esta iniciativa me está pareciendo maravillosa; para mí, que llevo muchísimos años en cuestiones vecinales", comentó el también arquitecto. Aseguró que el colectivo que preside se irá directo a la creación de las Escuelas de Ciudadanía, porque todos tienen "algo que enseñar y eso es importante, concienciarse", comentó.



Con todo, en algún momento parece que volvían aquellos tiempos pasados en los que el asocianismo vecinal mandaba. Ahora, tendrán que demostrar el poder que tienen sin depender del Consistorio capitalino.