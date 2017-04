El Ayuntamiento muestra su apoyo a la Comunidad de Sor Lorenza

El área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabajará de forma coordinada con el centro de acogida 'Comunidad de Sor Lorenza', que atiende preferentemente a personas sin hogar que han recibido un alta hospitalaria y no disponen de un espacio en donde recuperar su salud después de una enfermedad.

Así lo ha asegurado el concejal Jacinto ortega, después de reunirse, recientemente con los responsables y beneficiarios del centro. Se trata de un nuevo espacio de acogida privado en la capital para personas que no disponen de un hogar, que comenzó a funcionar a finales del pasado año y cuenta con 15 plazas tanto de hombres como mujeres entre 18 y 80 años, a los que se les ofrece alojamiento, manutención, atención sanitaria, asesoramiento social y actividades de ocio y tiempo libre.

Ortega ha señalado que "me parece una muy buena noticia que nuestra ciudad cuente desde hace algunos meses con un nuevo espacio para atender a las personas mas vulnerables desde el punto de vista social, que viene a sumarse a la red de recursos públicos y privados de los que disponemos para dar respuesta a quienes desgraciadamente no disponen de un hogar".

"Nos parece fundamental colaborar con un recurso como este, ya que tiene una importancia doble, no solo ofrece acogida, calor y refugio a personas que no tienen un hogar, sino se centra preferentemente en personas que se encuentran en un período de convalecencia, es decir, que han recibido un alta en un centro hospitalario y precisan de un techo para no verse obligados a recuperarse de su enfermedad en la calle", ha aseverado el edil.

El Ayuntamiento ha comenzado a colaborar de forma técnica en lo referente a las posibles derivaciones de personas sin hogar y está estudiando la posibilidad de apoyar económicamente el proyecto del centro de acogida en un futuro.

La red de espacios de acogida para personas sin hogar, tanto públicos como privados en la ciudad, está formada por tres centros de acogida municipales de Gánigo, El Lasso y La Isleta, el piso tutelado municipal puesto en marcha el pasado año, La Obra Social de Acogida y Desarrollo, Cáritas y el nuevo centro para personas sin hogar convalecientes. Además, el Consistorio pondrá en marcha a lo largo de los ptóximos tres años un centro de día para personas sin hogar en la antigua fábrica de hielo.